明光ネットワークジャパンの関連会社Simpleの取り組み事例に学ぶ、登録者の歩留まりを改善させる「初動オペレーション設計」の秘訣

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、Simple株式会社と共同で「Simple社の取り組み事例に学ぶ、登録者の歩留まりを改善させる初動オペレーション設計の秘訣(https://lp.porters.jp/seminar_260324?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0312#contact-form)」と題した無料セミナーを2026年3月24日（火）12:00～オンラインで開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

近年、人材業界では競合過多と求職者の情報リテラシー向上により、同時に複数社の紹介エージェントを比較しながら転職活動を行うのが当たり前になりました。

それにより、Web広告やスカウトの反応率低下や、知らない番号への警戒心といった心理的変化も重なり、初期接触の難易度は上昇。 多くの企業が歩留まり悪化という課題に直面しています。

そこで、本セミナーでは、明光ネットワークジャパンの関連会社であるSimple株式会社が実際に現場で成果を上げている、「初動オペレーションの設計」を事例ベースで紹介。

「登録直後～初回電話で提案まで完結させる」Simple流歩留まり改善施策とその仕組み作りの方法を具体的に解説します。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・「登録直後の通電率」や「面談設定率」の低さに悩んでいる方

・即時対応ができておらず、競合他社に求職者を奪われていると感じている方

・人材紹介・派遣事業を拡大中で、オペレーションの標準化・脱属人化を考えたい方

・「登録直後の1本の電話」だけで、案件提案からグリップまで完結させる手法を知りたい方

・求職者対応のスピードで競合に負け、「他社で決まりました」と言われることが多いと悩む方

▼▼登壇者の紹介▼▼

Simple株式会社 常務執行役員 和田 真由子氏

幼稚園・保育園の現場を6年間経験。 ウェディングプランナーを経て、創業期の人材紹介会社に入社し4年間キャリアアドバイザーとして従事。 2019年7月に創業メンバーとして当社入社、マネージャーとして営業・企画・採用・社員教育をリードし『しんぷる保育』の認知の拡大、社員4名から50名規模までの急成長を牽引。 2021年10月に当社キャリア事業本部 執行役員に就任。 2023年11月に常務執行役員に就任。 （保有資格：キャリアコンサルタント、保育士・幼稚園教諭）

▼▼開催概要▼▼

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

