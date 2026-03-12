【TAKAMI BRIDAL】帝国ホテル 大阪の歴史と気品を纏う、至高の限定ドレスを発表

TAKAMI HOLDINGS株式会社

ウエディングやライフスタイル分野において、ホスピタリティを通じて上質で豊かな体験を提案するTAKAMI BRIDAL（高見株式会社 本社：京都市下京区、代表：高見重行）は、帝国ホテル 大阪にて挙式を迎えられる花嫁様へ向けた特別なウエディングドレス「Reine（レーヌ)」を発表いたします。

TAKAMI BRIDAL (タカミブライダル) が手がける新作ウエディングドレス「Reine (レーヌ)」は、長い歴史と伝統を誇る帝国ホテル 大阪の気品あふれる空間にふさわしい、特別な一着です。その優雅なデザインは、花嫁様の個性と内面からあふれる美しさをより一層引き立て、至福の輝きを放ちます。

重厚な大理石やシャンデリアが煌めく格調高い空間に美しく映えるよう、上質なミカドサテンを贅沢に使用。さらに、花嫁様の動きに合わせて繊細に輝きを放つビージングレースと、立体的な刺繍が印象的なエンブロイダリーレースを巧みに組み合わせました。

最大の魅力は、花嫁様の美しさを多面的に引き立てるスタイルチェンジです。厳かな挙式から華やかな披露宴まで、移ろう時間とともに装いの印象を変えながら、その瞬間にふさわしい佇まいを叶えます。



ぜひドレスサロンにて、その美しさをご体感ください。

Reine（レーヌ）

帝国ホテル 大阪で結婚式を挙げられる花嫁様のために製作した、特別な一着。気品漂うシルエットを基盤に、4つの着脱可能なアイテムで多彩なスタイルチェンジを叶えます。

王室の婚礼を彷彿とさせる広幅のロールカラーを纏うと、デコルテに凛とした気品をもたらし、格調高いクラシカルな佇まいに。繊細な刺繍を施したブラウスは、素肌にレースが溶け込むような透明感を生み出し、現代的で軽やかな印象へと導きます。

また、大ぶりなラッフルフリルが印象的なバックリボンと、180cmものロングトレーンがバックスタイルを華やかに演出。帝国ホテル 大阪を象徴する大階段やバージンロードに美しく映え、息を呑むほどドラマチックな余韻を残します。

ロールカラーブラウスバックリボン+トレーン

帝国ホテル 大阪 衣裳室 TAKAMI BRIDAL

address. 大阪市北区天満橋 1-8-50

tel. 06-6881-0667

＜TAKAMI BRIDALについて＞



選び抜いた素材と繊細なディテールにこだわったエレガントで上質なコスチュームを幅広く取り揃えるドレスサロン。ドレスだけでなく、和装やタキシード、ゲストの衣裳まで、ウエディングに関わるすべてのコスチュームをご提供しております。

公式サイト：dress.takami-bridal.com(https://dress.takami-bridal.com/)

公式Instagram：@takamibridal_costume(https://www.instagram.com/takamibridal_costume/)