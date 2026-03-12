askenが「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ブライト500」に認定

株式会社asken

累計会員数1,300万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋、以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

また、認定法人の中でも特に優良な健康経営を実践している上位500法人に付与される「ブライト500」にも選出されたことをお知らせします。

当社は昨年度に続き、2年連続で健康経営優良法人認定を獲得しました。従業員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働ける環境づくりを進めることで、当社のミッションである「ひとびとの明日を今日より健康にする」の実現を加速してまいります。

■「健康経営優良法人認定制度」および「ブライト500」について

「健康経営優良法人認定制度」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。

「ブライト500」は、中小規模法人部門の中でも特に優れた健康経営の取り組みを実践している法人（上位500法人）に付与される称号です。

■当社が健康経営に取り組む背景

当社はミッションに「ひとびとの明日を今日より健康にする」を掲げ、AI食事管理アプリ『あすけん』を通じて、皆さまの健康的な食生活の実現をサポートしてまいりました。また私たちは「健康のプロフェッショナル」として、行動指針であるバリューの1つに「健康を基点に」を定め、お客様だけではなく、同僚・家族・自分自身の健康を第一に考え、エビデンスに基づく正確な情報を、受け手の心に寄り添った伝え方でお届けする姿勢を大切にしています。

私たちが良いサービスを提供し続けるためには、まず従業員自身が心身ともに健康であることが重要だと考えています。従業員が自身の健康に向き合い、学び、無理なく行動を続けられる環境を整備することで、ミッションの実現を加速させることを目指し、健康経営を推進しています。

■今年度の取り組み（抜粋）

当社の健康経営は、年に2回実施する従業員アンケートにより健康課題とニーズを把握し、結果に基づいて施策を設計・実施し、次回アンケートで変化を確認することで改善につなげています。

今年度はアンケート結果を踏まえ、要望の多かった 「運動機会の増進」 と、自社の強みを活かす 「食生活の改善」の2領域に注力しました。

1. 運動機会の増進

【全社ウォーキングイベントの実施】

全社ウォーキングイベントを年2回実施し、1日平均7,000歩以上を目標に取り組みました。部門横断チーム制とすることで、運動習慣づくりに加え、社内コミュニケーションの活性化にもつなげました。2025年6月に実施したウォーキングイベントでは、対象期間における従業員1人あたりの1日平均歩数は6,929歩となり、前月の平均歩数（3,581歩）と比較し、約2倍に増加する結果となりました。

2. 食生活の改善

【朝食を食べる習慣づくり施策の実施】

朝食欠食の改善に向けて、『あすけん』アプリを活用し、「朝食を食べて『あすけん』に記録する」施策を実施しました。朝食の重要性を社内セミナー等で発信しつつ、部門の垣根を超えたチーム対抗形式とすることで声を掛け合いながら取り組める設計としたほか、オフィスでの朝食提供（当社管理栄養士監修）も行いました。その結果、年2回の定期アンケートでは、普段の生活の中での朝食欠食率が前回数値の25％から11％へ改善しました。

【副菜量アップ施策の実施】

野菜摂取の意識づけと行動変容を目的に、『あすけん』アプリを活用し、「野菜の日（8/31）」に合わせて、対象期間中に「1日以上、副菜350g以上を摂取して『あすけん』に記録する」ことを目指す施策を実施しました。当社管理栄養士による社内セミナーで日々の食事に野菜を“ちょい足し”するための工夫を共有し、行動につなげた結果、施策参加者の66%が達成することができました。

その他、当社の健康経営については以下ページをご覧ください。

https://www.asken.inc/health-management

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリーや栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』はテクノロジーの力ですべての人の「専属栄養士」となり、あらゆるライフステージにおける健康的な食生活の実現を目指します。

・ダウンロード数＆売上＆アクティブユーザー数国内No.1*¹

・累計会員数1300万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は100億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「Nutrition & Diet」における、2022年~2025年のダウンロード数・収益・アクティブユーザー数（2026年1月、Sensor Tower調べ）

＊2： 2025年10月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年12月時点の累計食事記録件数

食事管理アプリ『あすけん』公式サイト：https://www.asken.jp

＜アプリ概要＞

＜主な受賞歴＞

・「革新的な優れたサービス」への内閣総理大臣表彰制度、第3回日本サービス大賞「優秀賞」を受賞（2020年）

・『あすけん』内の食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」がBabyTech(R) Awards2022［妊活と妊娠部門］ 大賞を受賞（2022年）

・Google Play ベスト オブ 2022において、アプリ「ユーザー投票部門」大賞、「自己改善部門」大賞をダブル受賞（2022年）

・食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」が第4回日本子育て支援大賞を受賞（2023年）

■株式会社asken

当社は、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、以下の事業を展開しています。

＜個人向け＞

・AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営

・オンラインストア『あすけんSHOP』の企画・運営

＜法人向け＞

・『あすけん』内の広告企画・制作：商品・サービス等のプロモーションを目的とした各種広告・タイアップ施策の企画・制作・実施

・『あすけん』の法人向け提供：企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的とした団体利用、『あすけん』を活用したオンライン特定保健指導

設立：2007年10月1日

所在地：〒163-1442 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

コーポレートサイト： https://www.asken.inc

