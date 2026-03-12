「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ本日３月１２日（木）ひる１２時から６月～８月開催分のチケット販売開始！
CREVIA BASE Tokyo ｜３月２０日（金・祝）開幕！
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）は、2026年3月20日(金・祝)より、昨年豊洲にオープンした体験型エンターテインメント施設「CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベーストーキョー）」にて、＜「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ＞の開催期間を１０月１２日（月・祝）まで延長し、追加期間のチケット発売をすることを発表します。３月～５月開催分として用意された２８万枚のチケットは、わずか２日間で完売となり、その後もチケットを求める多くの声をうけ、開催期間を１０月１２日（月・祝）まで延長することを決定しました。６月～８月開催分のチケットは、本日３月１２日（木）ひる１２時から販売開始となります。そして９月～１０月開催分のチケットは、翌週３月１９日（木）ひる１２時から販売開始となります。
この展覧会は、ピクサー・アニメーション・スタジオの監修・キュレーションのもと制作された映画のワンシーンを、実物大のスケールで再現した内容となり、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベントとなります。スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界７カ国９都市を巡回し、これまでに累計３５０万人以上を動員中の世界的大ヒット「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）が、ついに日本・東京に初上陸します。
『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』、『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、２４以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットで皆様をお迎えする「ピクサーの世界展」。子どもも大人も冒険心をくすぐられる、ピクサー映画の世界を旅することのできる本展。今後の情報にも乞うご期待ください。
▼展覧会公式サイト・チケット情報
［「ピクサーの世界展」TBSチケット公式サイト］
https://tickets.tbs.co.jp/mundopixar/
［「ピクサーの世界展」TBSチケット発売情報］
＜６月２日（火）～８月３１日（月）開催分＞
３月１２日（木） １２時から販売開始
＜９月２日（水）～１０月１２日（月・祝）開催分＞
３月１９日（木） １２時から販売開始
▼展覧会概要
●タイトル
「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ
●開催期間
３月２０日（金・祝）～１０月１２日（月・祝）
●開館時間
あさ１０時～よる８時５０分 ※最終入場 よる７時
開催日により、よる１０時５０分まで延長 ※最終入場 よる９時
休館日：各チケットサイトカレンダーにてご確認ください。
●開催場所
CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）
〒135-0061 東京都江東区豊洲６-４-２５
＜電車＞
●ゆりかもめ「市場前」駅徒歩３分
●有楽町線「豊洲」駅徒歩１７分
＜バス＞
●BRT幹線ルート「豊洲市場前」バス停徒歩５分
●BRT晴海・豊洲ルート「ミチノテラス豊洲（豊洲市場前）」バス停徒歩３分
●都営バス豊洲市場方面「市場前駅前」バス停徒歩４分
●都営バス新橋駅前方面・東陽町駅前方面「市場前駅前」バス停徒歩３分
＜タクシー＞
●銀座から車で約１０分、東京駅から車で約１５分
※専用駐車場はございません。近隣の駐車場施設をご利用ください。
［制作］GOLDEN PEAK LIVE ENTERTAINMENT
［ローカルプロモーター］TBS
［主催］TBS、デコレーションズ、JBエンターテインメント、NTTドコモ・スタジオ&ライブ、キョードー大阪、ぴあライブクリエイティブ、JTB
［制作協力］GOD Holdings、ハル コミュニケイション
［協賛］ディズニー★JCBカード
［特別協力］ウォルト・ディズニー・ジャパン
［公式サイト］https://mundopixar.com/ja/cities/tokyo
［公式X］@mundopixarjapan
［公式Instagram］@mundopixarjapan
［「ピクサーの世界展」PR動画］https://youtu.be/G5Cc5gOTc5E
［「ピクサーの世界展」に関するお問い合わせ］ぴあ株式会社 https://w.pia.jp/a/mp-contact/
■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。
【 代 表 】小林 智
【 設 立 】2023年5月1日
【 URL 】https://fanystudio.com/