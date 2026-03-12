いなば食品　「毎日サラダ 食塩無添加」の大豆缶がリニューアル！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、長年ご愛顧いただいている豆の缶詰「毎日サラダ 食塩無添加」の大豆を北海道産にリニューアルいたしました。美味しさと風味が増したヘルシーな一品をお楽しみください。

北海道産大豆は粒が大きく、ふっくらとした食感です。素材の美味しさと豊かな風味を逃さないために「ドライパック製法」を採用し、ひと粒ひと粒の粒立ちも柔らかくふっくらと仕上げています。

毎日サラダ 北海道大豆 食塩無添加■商品特徴- 食塩無添加でも美味しいお豆。- 北海道産大豆へのリニューアルで、素材の美味しさと風味がパワーアップ！- ドライパック製法で柔らかくふっくら仕上げ。- 食塩を一切使用していないため、サラダのドレッシングや、煮込み料理の味付けを邪魔しません。- 赤ちゃんの離乳食から健康を気遣う方まで、幅広くお使いいただけます。

