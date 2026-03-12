Spectee、東芝デジタルソリューションズと戦略的資本業務提携

株式会社Spectee

レジリエンス・テック・スタートアップの株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役：村上建治郎、以下 Spectee）は、東芝デジタルソリューションズ株式会社（本社：神奈川県川崎市、取締役社長：島田太郎、以下 東芝デジタルソリューションズ）と戦略的資本業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、両社はサプライチェーン・レジリエンス領域および気象データサービス領域における協業を一層強化し、企業活動および社会インフラの安定的な運営を支えるレジリエンス基盤の高度化に取り組んでまいります。

■ 提携の背景

近年、自然災害の激甚化や地政学リスクの高まりにより、企業経営や社会インフラ運営において、事後対応のみならず、予兆把握や事前対策を含めた総合的なレジリエンス強化が求められています。とりわけ、製造業を中心とするサプライチェーン分断リスクへの対応は、経営上の重要課題となっています。

Specteeは、SNS情報、気象データ、衛星画像等を統合・解析し、災害や事故、地政学的変動などの危機をリアルタイムで可視化する技術を強みとしています。一方、東芝デジタルソリューションズは、社会インフラおよびサプライチェーンマネジメント分野において高度なデジタル技術と豊富な実績を有しています。

両社は2023年よりサプライチェーンマネジメントおよび気象データ分野において協業を進めてきました。今回の資本業務提携を通じ、戦略的パートナーとしての関係をより強固なものとし、ソリューションの高度化および提供価値の向上を図ります。

■ 今後の協業内容

本提携に基づき、以下の領域を中心に取り組みを進めます。

１.危機管理データとサプライチェーン情報の連携強化

Specteeが保有するリアルタイム危機データと、東芝デジタルソリューションズのサプライチェーン技術を組み合わせ、災害・事故発生時の影響把握および迅速な意思決定を支援します。

２.サプライチェーン・レジリエンス（SCR）ソリューションの高度化

災害や事故の予兆検知から影響分析までを一体的に支援する仕組みを強化し、供給継続力向上に資するサービスの充実を図ります。

３.気象データ活用ソリューションの拡充および海外展開の検討

両社の技術と知見を生かし、防災・危機管理分野におけるサービス高度化と海外市場展開を視野に入れた取り組みを推進します。

■ 各社のコメント

・東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役常務 月野 浩のコメント

当社は、“データの力”で、世界をよりよい場所にしたいという想いでデータを活用した様々な事業を展開しており、その注力事業であるサプライチェーン・レジリエンスおよび気象データサービス事業の拡大に向けてパートナー企業との協業を進めています。今回、防災・危機管理領域に強みを持つSpecteeとの戦略的な提携を発表できることを大変嬉しく思います。両社の知見や技術を生かし、未来を見据えて新しい価値を持続的に創造していきます。

・株式会社Spectee 代表取締役 村上 建治郎のコメント

このたび、東芝デジタルソリューションズとの資本業務提携を発表できることを大変嬉しく思います。

社会インフラおよびサプライチェーン分野において豊富な実績と高度な技術力を有する東芝デジタルソリューションズと、様々なデータソースをもとにした危機の可視化を強みとするSpecteeが連携することで、レジリエンス領域におけるソリューションの実効性をさらに高めることができると考えております。

本提携を通じて、企業のサプライチェーン・リスクマネジメントの高度化や事業継続計画(BCP)の構築に貢献するとともに、社会全体の持続的な発展を支える基盤づくりに取り組んでまいります。

■ Spectee×東芝デジタルソリューションズ、「サプライチェーン強靭化」特別セミナーを開催！

・セミナータイトル： 製造業サプライチェーンのレジリエンス戦略～競争優位を確立する次世代リスクマネジメント～

・日時： 3月19日（木）12:30～13:15

・場所： 東京ビッグサイト「SCM -サプライチェーンマネジメント-ワールド」内の特設会場

・登壇者： 東芝デジタルソリューションズ(株) シニアエキスパート 瀬戸口 達也

(株)Spectee 代表取締役 CEO 村上 建治郎

・事前申込みURL：https://biz.q-pass.jp/f/12362/sewharu2026_seminar/seminar_register#seminar110508

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域においてAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星、自動車プローブデータなど多様なデータを活用し、世界中で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析しています。

防災・BCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、2024年7月には契約数1,000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp