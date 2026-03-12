全国初！電気自動車のVR×体験で、よりリアルな実感をプラス！新型VR連携起震車体験会を開催

東京都板橋区新しく導入されるVR連携起震車

板橋区は、住民防災組織や学校等の防災訓練や防災関連の催しにおいて、住民の防災意識向上を図るため、新たに「VR連携起震車」を導入します。今回、新たに導入するVR連携起震車は全国初のもので、VRゴーグルの映像と地震の揺れが連動した地震を体験できる完全電気自動車（BEV車）であり、「学校」「キッチン」「屋外」の３種類の仮想空間の中での地震体験ができます。また、過去に発生した地震（能登半島地震等）や想定地震（南海トラフ地震等）、緊急地震速報連動地震を再現することができる仕様となっています。

この度、本格稼働に先駆け、令和８年３月１８日（水）に乗車体験会を開催し、広く周知を図ります。

ぜひお越しいただき、最新の起震車で、VR×地震体験を体感してください。

乗車体験会 ※事前申込不要

【日時】

令和８年３月１８日（水）９：２０～１１：４０ ※雨天中止

【会場】

板橋区役所正面玄関前（板橋区板橋二丁目６６番１号）

VR連携起震車の特徴

（１）ＶＲゴーグルを使用した地震体験

ＶＲゴーグルを着用することで、起震車の揺れと連動した臨場感のある地震体験ができます。

（２）多言語に対応した地震の解説音声

「過去に発生した地震の再現」や「将来想定される地震」の解説音声が日本語、英語、中国語、

韓国語の４か国語に対応しており、様々な方に対して効果的な訓練を実施することができます。

（３）環境にやさしい完全電気自動車（Battery Electric Vehicle ※以下「BＥＶ車」）

完全電気自動車（ＢＥＶ車）のため、環境負荷を低減しています。

（４）給電車として電力供給可能

起震車に充電された電気は、災害時、給電車として電力供給することができます。

VR連携起震車イメージ

いたばし防災＋（プラス）プロジェクト

板橋区のブランド事業のひとつ。防災に「楽しい」「おいしい」「新しい」といった価値をプラスし、これまで防災に関心のなかった若い世代にアピールすることで、地域の防災力を向上するための取組です。

これまで啓発事業や全世帯向けの防災グッズの配布、防災備蓄食品を使った簡単レシピの紹介等を行ってきましたが、近年は、若い人をターゲットにしたYouTubeやインスタグラムを活用した情報発信を積極的に行い、あらゆる層の方が日ごろから防災に対し気軽に知識を得られるような環境を整えています。

担当部署

「板橋防災＋プロジェクト」ページへ :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/bousai/1029032/1029033/index.html

板橋区地域防災支援課 電話：03-3579-2152

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。