【登壇報告】ファミリーマート・コカ・コーラ ボトラーズジャパン共同イベント「こころとからだに寄り添う職場づくり」に、ネクイノ助産師が登壇

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表取締役：石井 健一）は、2026年3月6日、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫、以下 ファミリーマート）とコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者：カリン・ドラガン、以下 コカ・コーラ ボトラーズジャパン）が国際女性デーに合わせて共同開催した社内オンラインイベント「こころとからだに寄り添う職場づくり」において、当社所属の助産師が登壇したことをお知らせいたします。

左から、コカ・コーラ ボトラーズジャパン フードサービス広域法人営業本部 広域法人第一統括部 広域法人第一営業一課 課長 泉 元紀氏、ファミリーマート マーケティング本部 サステナビリティ推進部ソーシャルグッド推進グループ 前田 結実子氏、ネクイノ 助産師 下青木 彩、コカ・コーラ ボトラーズジャパン 人事・総務本部 人材＆組織開発部 DE&I課 課長 林 真伸氏

■イベント概要と当日の内容

本イベントは、国際女性デー（※1）に合わせ、女性特有の健康課題と職場環境のあり方について理解を深めることを目的に、ファミリーマートとコカ・コーラ ボトラーズジャパンが共同で開催したものです。当日は、多くの企業が直面している、生理や更年期等の不調に起因するプレゼンティズム（※2）に着目し、「心身の揺らぎ」を個人の我慢で終わらせず、周囲が正しく理解し、自然にフォローし合える環境づくりについて共有がなされました。

ネクイノ助産師による講義では、女性特有の健康課題に関する基礎知識の解説に加え、日常業務の中で無理なく実践できるセルフケアやヘルスコミュニケーションのポイントを紹介し、相談する側・受ける側双方の負担軽減につながる点についてご紹介しました。

また、両社からはそれぞれの社内制度や取り組みについて紹介があり、制度整備と日常のコミュニケーションを両輪で進めることの重要性が示され、三社によるクロストークでは、互いの状況を尊重し合える土壌を育む重要性について意見が交わされました。

（※1）国際女性デー：1975年、国連により制定。1904年のニューヨークで婦人参政権を求めたデモが起源となり、女性の素晴らしい活躍と、勇気ある行動を称える日。

（※2）プレゼンティズム：出勤しているにもかかわらず、体調不良や精神的な問題により、本来のパフォーマンスが発揮できない状態のこと。

参加者からは、「『知らない』から起きるすれ違いに気づけた」「会社としての支援と、身近な商品に込められた想いを知り、チームで支え合うための具体的な一歩が見えた」といった声が寄せられました。

＜関係者の声＞

株式会社ファミリーマート

志を共にする企業の皆さまとの共創を通じて、違いを当たり前に受け入れ、困っている時には自然に支え合う。こうした、誰もが自分らしく活躍できる組織のあり方こそが、これからの職場づくりに不可欠だと再認識いたしました。一人ひとりが活き活きと輝き、『いつまでも働きたい』と思える企業へと歩みを進めることで、お客さまに支持され続ける新しい価値を生み出せると確信しています。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

心身の不調については、性別を問わず相手に直接的に聞きにくいということを多くの人が経験したことがあると思います。特に婦人科系の症状について、生物学上男性はどうしても理解しづらく、女性同士でも個人差があります。今回この女性特有の症状に対し性別を問わず理解を深め、適切なコミュニケーション術を学んだことで、当社が目指す多様性を強みとして成功につなげることができるインクルーシブなカルチャーの醸成につながることを期待しています。

株式会社ネクイノ

今回の登壇を通じて、企業の皆さまとともに職場における理解促進のあり方を考える機会をいただけたことを大変意義深く受け止めております。女性特有の健康課題については、性別を問わず正しい知識を共有し、相互理解を深めていくことが、企業として、そして社会全体で考えていくべき重要なテーマだと考えています。今後も引き続き、誰もが安心して自分らしく力を発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。

【開催概要】

「こころとからだに寄り添う職場づくり ー女性特有の健康課題とヘルスコミュニケーションー」

▪️日時：2026年3月6日（金）12:00～13:00

▪️開催目的：

・医学的知見に基づく正しい知識を浸透させ、心身の不調による「知識や経験の差」から生じるすれ違いを解消する。

・互いの揺らぎを尊重し、自然にフォローし合える職場文化を醸成することで、従業員のエンゲージメント向上に繋げる。

▪️開催内容：

・ネクイノの助産師による「医学的知見に基づいたセルフケアとヘルスコミュニケーション」の講義

・両社による「健康課題を支える制度とプロダクト」の事例紹介

・三社による「相談しやすい空気づくり」をテーマにしたクロストーク

▪️参加人数：105名

■株式会社ネクイノ 会社概要

株式会社ネクイノは、医療および関連法規分野に知見を持つ専門家を中心に2016年6月に創業。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」をミッションに掲げ、ICTを活用したオンライン診察や健康管理支援、未病対策などを通じて、一人ひとりが自身のライフスタイルや健康状態に応じて選択できる医療環境の構築に取り組んでいます。2018年6月に婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ(https://smaluna.com/)」をリリース。2020年より企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz(https://smaluna.com/forbiz/)」を展開。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ(https://toreluna.com/)」を本格始動。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日