「カオナビ」の学習管理システムでAIが社内動画のチャプターを自動生成、長尺動画も即時に整理

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」は、学習管理システム（LMS）「ラーニングライブラリ」において、AIが制作動画の文字起こし・要約を行い、チャプターを自動配置する「AIチャプター生成」機能を2026年3月12日(木)より提供します。

受講体験を高める編集工数をAIが削減することで、トップメッセージや社内研修などのオリジナル講座の配信を容易にし、企業戦略に応じた学習コンテンツの活用を後押しします。

■ AIで受講体験の向上と効率化を両立、独自の知見をタイムリーに届ける

近年、汎用的なスキル学習が普及する一方で、他社との差別化につながる「独自のノウハウ」や「企業文化」を伝える育成コンテンツの重要性が再認識されています。しかし、現場の担当者が多忙な業務の傍らで編集に追われ、発信すべき”旬”を逃してしまうことや、受講体験の最適化がなされないまま届けられることが課題となっています。タイムパフォーマンスを重視する従業員にとって、情報の全体像が不透明な長尺動画は、学習意欲の低下を招きかねません。各社固有の知見をいかに吸収しやすい形で届けられるかが、組織のポテンシャルを引き出すための鍵となります。

こうした背景から、本機能の開発に至りました。受講体験の向上を図りつつ、制作にかかるコストを大幅に削減することで、企業競争力の源となる情報を組織全体へスピーディに浸透させることが可能になります。

■ 「AIチャプター生成」機能概要

トップメッセージや社内研修、部署紹介といった自社制作の動画を対象に、AIが講座内容の要点を素早く構造化し、適切な区切りにチャプター配置を提案する機能です。「カオナビ」の学習管理システムに動画をアップロードし管理者メニューから生成を指示するだけで、チャプタータイトルが簡単に作成されます。そのため、動画編集の専門知識を必要とせず、制作工数の大幅な削減が可能です。

＜主なポイント＞

【管理者】AIがチャプタータイトルまで提案し、制作工数を最小化

AIが動画の音声を自動で読み取り、内容に即したチャプタータイトルを提案します。管理者は提案内容を確認・修正するだけで簡単に設定が完了できます。受講画面には動画の文字起こしが表示されるため、受講者は必要な情報を効率的に確認することが可能です。

【受講者】「どこまで見たか」に迷わない、スムーズな視聴再開を支援

動画の下部に表示されるチャプタータイトルをクリックするだけで、任意の箇所から即座に視聴を開始・再開できます。例えば、長尺動画をすき間時間で視聴する場合は、タイトルや文字起こし内容を手がかりに前回の視聴位置をすぐ特定できるため、学習のリズムを崩すことなくスムーズに復帰することが可能です。

■ 学習管理システム「ラーニングライブラリ」

一人ひとりの不足するスキルを補うことはもちろん、成長分野を伸ばすこともできる、リスキリング推進に向けた「カオナビ」の学習管理機能です。従業員ごとのおすすめ度や受講必須の講座を一覧で表示し、e-ラーニング講座はそのまま「カオナビ」上で受講することができます。受講した履歴が閲覧できるほか、従業員自らが作成したコンテンツを掲載することも可能で、従業員のスキル開発にあらゆる側面からアプローチします。

＜ラーニングライブラリ 詳細サイト ：https://www.kaonavi.jp/func/learninglibrary/(https://www.kaonavi.jp/func/learninglibrary/) ＞

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

＜「カオナビ」 ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/) ＞

＜「カオナビ」のAI機能 ：https://www.kaonavi.jp/scene/ai/(https://www.kaonavi.jp/scene/ai/) ＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/) ＞

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート