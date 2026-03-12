株式会社インフキュリオンに、契約書管理クラウドサービス「Hubble mini」が導入されました

株式会社Hubble

株式会社Hubble（東京都渋谷区、CEO：早川 晋平、CTO：藤井 克也、CLO：酒井 智也）が提供する、契約書を入れるだけでAIが網羅的な契約データベースを構築する契約書管理クラウドサービス「Hubble mini（ハブル ミニ）」は、金融・決済領域を中心にプラットフォーム提供やコンサルティングを行う株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：丸山 弘毅）に正式導入され、本格運用が開始されたことをお知らせします。

「Hubble mini」導入の背景

「Hubble mini」正式導入の決め手

- 契約書の保管・契約台帳の作成などにかかる工数を削減したい- 契約期間や更新タイミングを把握し、自動更新の管理をしたい- 中長期的には、締結前のプロセス管理もシステム上で行いたい

当社は現在、急速な事業拡大の過程にあり、グループ全体で扱う契約案件も複雑化・増大しています。持続的な事業成長を支えるためには、グループ一体となった強固なガバナンス基盤を構築することが不可欠であると考え、今回の「Hubble mini」導入を決定しました。

導入の決め手となったのは、契約業務全体をシームレスに最適化できる拡張性と、操作性に優れたUI/UXです。特に、AIが実務を強力にバックアップすることで、締結後の情報整理やプロセス管理を高度化できることは、専門人材がより本質的なリスク管理や戦略的判断に集中できる環境が整うことにつながります。このような導入効果を高く評価しました。

今回の導入を機に、当社のみならず、グループ全体での契約情報の一元管理を推進します。透明性の高い管理体制を基盤とし、法務業務の生産性向上を経営の機動力へと転換することで、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

株式会社インフキュリオン 取締役執行役員CFO 野上 健一 様

＜株式会社インフキュリオン 会社概要＞

会社名：株式会社インフキュリオン

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

代表者：代表取締役社長CEO 丸山 弘毅

資本金：1億円（2025年3月末時点）

設立：2006年5月1日

事業内容：金融・決済領域を中心としたプラットフォーム提供やコンサルティング

URL：https://infcurion.com/

▽本記事や「Hubble mini」に関するお問い合わせはこちらから

https://hubble-docs.com/contact

▽その他企業様の導入事例はこちらからご覧いただけます。

https://hubble-docs.com/cases

◆「Hubble mini（ハブル ミニ）」とは

「契約書管理は、アップロードするだけ」

締結済みの契約書PDFをアップロードするだけで、AIが契約内容を自動解析し、瞬時に契約台帳を構築する、革新的なクラウドサービスです。これまで時間と手間がかかっていた契約情報の入力作業を大幅に削減し、契約締結後の管理を効率化します。

さらに、「カスタム項目AI自動入力」機能を搭載。主要9項目はもちろん、業種や業界を問わず、企業独自の管理項目も自由に設定・運用可能。更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断検索できる高機能検索など、日常業務に即した便利な機能を多数搭載しています。

また、改正電子帳簿保存法にも完全対応（JIIMA認証取得）。スモールスタートから全社展開まで、企業規模や業界を問わず、誰でもすぐにご活用いただけます。

将来的には、Hubble miniで構築した契約データを、Hubble本体へアップグレードすることも可能で、今の課題に応え、未来の成長にも対応できます。

・サービスサイト：https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

◆株式会社Hubble 会社概要

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

・契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」https://hubble-docs.com

・締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス

「Hubble mini（ハブル ミニ）」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

・NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型の NDA 締結プラットフォーム

「OneNDA（ワンエヌディーエー）」https://one-contract.com/

・法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab（リーガルオプスラボ）」

https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは上場企業からベンチャー企業まで業界・業種問わず750社以上にご利用いただいております（2026年3月時点）。

・ 所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目32－12 渋谷プロパティータワー7階

・ 取締役：早川 晋平（CEO） / 藤井 克也（CTO） / 酒井 智也（CLO 弁護士）

・ 会社概要：https://hubble-docs.com/about