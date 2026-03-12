研究機関における研究ノートを横断解析し、共同研究テーマの発掘を支援、探索時間を最大約70％削減 IPGenius【AI基盤最新事例】

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区、代表取締役：平井 智之）は、大学・研究機関における研究ノートの資産化を目的として、非構造データ解析を可能にする知の資産化ナレッジベース「AI IPGenius on IDX」を提供している。

研究ノートや技術メモ、検討記録など、個々の研究室に分散して蓄積された資料を横断的に解析し、学内研究の知見整理や共同研究テーマの検討に活用できる環境を支援する。

本取り組みは、学術研究機関における研究知識活用の一例である。

背景

大学や公的研究機関では、多様な分野において日々研究活動が行われており、研究ノートや実験記録、技術メモといった知見が各研究室単位で蓄積されている。一方で、これらの資料は個人管理や研究室内共有にとどまることが多く、学内全体での横断的な活用が難しいという課題がある。

分野横断型研究や共同研究の重要性が高まる中、過去の研究経緯や知見を十分に把握できないまま、新たな研究テーマ検討が進むケースも少なくない。こうした背景から、研究ノートを組織的な知的資産として整理し、学内で再利用できる仕組みが求められている。

活用事例：AIが研究ノートを横断解析し、共同研究テーマ検討を支援

大学・研究機関（機関名非公開）において、以下の資料を AI IPGenius on IDX に投入して活用した。

- 研究ノート- 実験記録- 技術メモ- 研究打ち合わせの議事録- 過去の研究資料

AI IPGenius on IDX がこれらの非構造データを横断的に解析し、

- 研究テーマや技術要素の整理- 異なる研究分野間で共通するキーワードや関心領域- 過去研究で言及されている課題や今後の検討余地

などを抽出した。

研究者は、整理された情報を起点として学内の研究動向を俯瞰し、分野を越えた共同研究テーマの検討や研究会での議論材料として活用した。

また、抽出された技術的ポイントを MyTokkyo.Ai と連携し、関連する技術や過去研究の位置づけを確認できる体制を構築した。

AI IPGenius on IDX について

AI IPGenius on IDX は、研究ノート、実験記録、技術メモ、議事録などの非構造データを一元的に蓄積し、AIによる検索・要約・解析を可能にする知の資産化ナレッジベースである。

学術研究機関においては、研究室単位で分散しがちな研究資料を横断的に解析し、研究テーマや知見の整理、分野横断的な連携検討を支援する。

学内共有資料や過去研究データの解析にも対応し、研究活動における知識活用を促進する。

効果

本活用により、以下のような効果が期待される。

- 研究ノートや実験記録の探索に要する時間の削減- 学内研究テーマや知見の整理・可視化- 分野横断的な共同研究テーマ検討の支援- 研究知見の学内共有促進

いずれも、研究活動そのものを補助する形での活用を想定している。

今後の展開

リーガルテック株式会社は、大学・研究機関における研究活動の支援を継続的に行う観点から、AI IPGenius on IDX の機能や提供形態について検討を続けていく考えである。

研究ノートや技術メモといった非構造データを活用しやすい環境を整えることで、過去の研究経緯や知見を振り返りながら、新たな研究テーマ検討や共同研究の議論を進めやすい状態を目指している。

今後も、学術研究の実務に寄り添った形での活用を想定し、運用面も含めた取り組みを進めていく方針である。

製品ページ：https://www.legaltech.co.jp/ipgenius/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要

・特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

・知の資産化ナレッジベース「AI IPGenius」

・秘密情報共有データルーム「リーガルテックVDR」