【ニューエラ】2026 World Baseball Classic(TM) 応援キャンペーン第2弾を3月12日（木）より開始。優勝セレブレーション用の非売品ゴーグルを抽選でプレゼント

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、「2026 World Baseball Classic(TM)」において、日本代表チームが1次予選を突破し、準々決勝、準決勝、そして決勝へと続く大会終盤の戦いに向けて高まる盛り上がりに合わせ、「ニューエラ 2026 World Baseball Classic(TM) 応援キャンペーン第2弾」を、3月12日（木）より実施いたします。

本キャンペーンは、決勝、そして優勝へと向かう大会終盤の高まりを背景に、“帽子をかぶって応援する”というニューエラならではのスタイルを、より多くのファンと共有するための、ニューエラリワード会員限定・購買不要のプレゼントキャンペーンです。期間中にご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、優勝チームのみがシャンパンファイトなどのセレブレーションで使用する、ニューエラ製の非売品ゴーグルをプレゼントいたします。本アイテムは通常販売されることのない、勝利の瞬間を象徴する特別なアイテムです。

大会が進むにつれて、スタジアムや街中、そして画面の向こうでも、帽子をかぶって応援する光景が、各所に広がっていくWorld Baseball Classic(TM)。ニューエラは、帽子をかぶって応援するその空気をともにつくりながら、大会終盤の盛り上がりをすべての野球ファンと分かち合います。

■キャンペーン名称

ニューエラ 2026 World Baseball Classic(TM) 応援キャンペーン第2弾

■キャンペーン期間

2026年3月12日（木）10:00 ～ 2026年3月19日（木）23:59

■応募条件

以下の条件を満たしている方が対象となります。

・ニューエラの会員プログラム「ニューエラリワード」会員であること

※本キャンペーンへの応募には、「ニューエラリワード」への会員登録（無料）が必要です。

※応募時点で会員登録が完了している方が対象となります。

※応募期間内に新規会員登録していただいた方も対象です。

■応募方法

１.応募ページ(https://neweracap.jp/pages/world-baseball-classic-2026) (https://neweracap.jp/pages/world-baseball-classic-2026) へアクセス

２.応募

【ニューエラリワード会員の方】

「ログイン」を選択し、ログイン状態で「応募する」を選択

【未登録の方】

「会員登録」を選択し、会員登録後に「応募する」を選択

■賞品内容

・賞品：ニューエラ 非売品ゴーグル ※転売・他人への譲渡は固く禁じます。

・当選者数：3名

FrontSideBack

■当選発表および賞品発送

・当選者には、メール（japan-campaign@neweracap.com）にてご連絡いたします。

・当選者の発表は、当選者へのご連絡をもって代えさせていただきます

・メール内に記載された専用フォームより、必要情報をご入力いただきます。

・指定期間内にご入力いただけない場合、当選は無効となります。

・賞品発送は、必要情報の受領後、1週間以内を予定しています。

・賞品発送は日本国内に限ります。

・配送日時の指定や発送状況のお問い合わせには対応できません。

【問い合わせ先】

ニューエラ neweracap.jp

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.