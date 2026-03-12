『タレントパワーランキング』がM3層とF3層に人気の30代男優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第415弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第415弾として、M3層とF3層に人気の30代男優ランキングを発表。

https://tpranking.com/m3f3-30s-actor

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている30代男優について、M3層(50～69歳男性)とF3層(50～69歳女性)が回答した、それぞれの結果を調査。

皆さんは、M3層(50～69歳男性)とF3層(50～69歳女性)に支持されているタレントと聞いて誰を思い浮かべますか？

マーケティングの年齢分類でいう「M3層」（50～69歳の男性）や「F3層」（50～69歳の女性）は、20～30代の頃にテレビドラマの視聴率が非常に高かった時代を過ごした世代です。そのため、現在でも地上波テレビを比較的よく視聴する傾向があります。こうした世代の間でどの俳優が支持を集めているのかを把握することは、CMやバラエティ番組のキャスティングを検討する際の重要な手がかりになると考えられます。

今回、そんなM3層とF3層に人気の30代男優に焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

【M3層に人気の30代男優】

※タレントの年齢は2026年3月10日時点

【F3層に人気の30代男優】

※タレントの年齢は2026年3月10日時点

各ランキングTOP10のうち上位５名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

M3層では、2025年10月期放送のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』で主演した男優が１位にランクイン。

F3層では、2025年6月に公開され、大ヒットした映画『国宝』で主演した男優が１位にランクイン。

他にも、子役時代から数多くのドラマで活躍している男優、2026年4月期放送予定のTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で主演する男優、2027年放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊、の幕臣』で主演する男優がランクインしています。

今後もM3層F3層に人気の30代男優の活躍に注目してみましょう。

キャスティング関係者必見！地上波テレビ視聴者が多いM3層＆F3層での30代男優TOP10比較

