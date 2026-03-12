元横綱・白鵬氏がZenStudioのグローバル番組「Unpacking Japan」に出演。相撲文化の国際化と挑戦の軌跡を語る特別インタビュー公開。

ZenGroup株式会社ZenStudio 撮影

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区）が運営するビデオポッドキャスト「Unpacking Japan」に、第69代横綱・白鵬翔氏がゲスト出演することが決定いたしました。本エピソードは2026年3月11日（水）より配信を開始しており、日本語および英語字幕を選択して視聴できます。

配信開始日となった3月11日は、白鵬氏の誕生日でもあり、東日本大震災の日としても記憶される日です。番組内では震災当時の体験や、その後被災地を訪れて四股（しこ）を踏み祈りを捧げた経験にも触れながら、日本文化としての相撲の精神性について語られています。

■白鵬氏が語る相撲文化と挑戦の軌跡

今回のエピソードでは、第69代横綱・白鵬翔氏をゲストに迎えました。

白鵬氏は、幕内優勝45回、通算1187勝という歴代最多記録を保持し、相撲史における数々の偉業がギネス世界記録（Guinness World Records）にも認定されています。

15歳で来日しホームステイを経験した少年時代、相撲界での成長、そして当時圧倒的強さを誇った朝青龍氏との思い出の一番。さらに、国際的な視点を持つ白鵬氏ならではの日本文化への想いと、現在取り組んでいる「相撲文化の国際化」について、約1時間にわたり語っていただきました。

ZenStudio 撮影

■相撲を次世代と世界へ──白鵬氏が語る挑戦

番組では、当時現役の横綱だった白鵬氏が2010年に創設した世界相撲大会「白鵬杯」についても紹介されています。

当時、相撲界では野球賭博問題が発生し、その翌年には東日本大震災が起きました。その時、一人横綱だった白鵬氏は「このままだと子どもたちが相撲から離れてしまうのではないか」という強い危機感を抱いたといいます。

そこから始まった白鵬杯は、現在では世界中から子どもたちが参加する大会へと成長しました。2026年大会では19カ国から約1700人の子どもたちが参加し、子どもの部から成年の部まで男女ともに出場できる大会として開催されています。

さらに白鵬氏は国際相撲連盟の顧問としても活動し、相撲文化を世界へ広げる取り組みを進めています。

番組では、「礼に始まり、礼に終わる」という日本ならではの相撲の精神を通して、日本文化が持つ価値観や哲学についても語られています。

写真提供：オールスポーツコミュニティ

■出演者コメント【撮影後インタビューより】

ーー撮影はいかがでしたか。

Tobi（Unpacking Japan ホスト）：

白鵬氏にお会いし、その哲学についてお話を伺えたことは大変光栄でした。お話を通して、相撲は単なる競技ではなく、一つの思想や文化なのだと気付かされました。子どもたちや海外へ相撲を広げていく彼の取り組みが、今後どのように広がっていくのかとても楽しみにしています。

白鵬氏：

撮影はとても楽しく進みました。今後の注目ポイントとして、外国出身の力士が日本で活躍し、そこからさらに世界へ向けて発信していく『相撲のグローバル化』にぜひ目を向けていただきたいですね。

ーー相撲のパワーはどれくらいですか？

白鵬氏：

お相撲さんが思い切り当たった時の衝撃って、体感として「1トン級」とも言われてるんですよ。

ーー1トンですか！それは想像を絶する世界です。

白鵬氏：

その衝撃に耐えられる体を作るために、四股やすり足といった基礎稽古を、何百回も繰り返します。150キロの全体重を片足で支える四股は究極のスクワットであり、自分と相手の重さに耐える強靭な足腰を作るためにとても理にかなった動きなんです。

■配信概要

■ 「Unpacking Japan」について

「Unpacking Japan」は、ZenGroup内のクリエイティブエージェンシーZenStudioが展開するインタビュー型メディアコンテンツです。

多様なバックグラウンドを持ち、日本と深く関わりながら各界の第一線で活躍するゲストとの対談を通じて、日本の文化・価値観・挑戦のストーリーを国際的な視点から深掘りします。

単なるインタビューにとどまらず、「なぜそれが日本なのか」「世界からどう見えるのか」という問いを軸に、日本の本質を“Unpack（ひも解く）”ことを目的としています。





