アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、2026年3月16日に開催される株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、代表取締役 飯窪 成幸、以下 文藝春秋）主催「文藝春秋カンファレンス 経理・財務部門のあるべき姿」にて講演いたします。

本カンファレンスでは、経理・財務部門の実務担当者が日々感じている課題を出発点としながら、CFO・マネジメントが何を期待し、どこに課題意識を持っているのかを共有します。AIとの向き合い方、業務効率化の進め方、人材育成の考え方を通じて、実務と経営の視点をつなぎ、「経理・財務として一歩先の役割」を考えるきっかけとなる場を目指します。



アバントは、「AI×DX時代におけるFP&A機能のマネジメント」をテーマに、AI・DX活用が加速する中で、経理・財務部門がどのようにしてFP&A機能を真の経営戦略へと昇華させるべきか、その具体的なマネジメントの要諦を解説いたします。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/535_1_2da8030bc0d08526d8c894d78e129e25.jpg?v=202603130451 ]

アバントの講演内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/535_2_fb102e41afbe2232e63fa23257548e1d.jpg?v=202603130451 ]

※開催の都合上、講演時間など予告なく変更になる場合もございます。ご了承ください。

詳細を見る :https://bunshun.jp/articles/-/85803

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA