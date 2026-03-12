美容液発想の「角質ケア・泡洗顔」が新登場！ ～ リポピール(R)︎ フェイスウォッシュ ～
株式会社ジーン（本社：東京・南青山）が展開するスキンケアブランド「LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）」は、新商品となる泡洗顔料「リポピール フェイスウォッシュ」を2026年3月12日（木）より公式オンラインおよび各ECモールにて発売いたします。
本製品は、累計出荷数50万個を突破（2026/03/11）した導入美容液「LIPOPEEL(R)セラム」の思想をもとに開発された**“美容液発想の角質ケア泡洗顔”**です。
角質ケアと保湿ケアを同時に行う独自設計により、不要な角質をやさしく整えながら、洗顔後の肌バリアを守る新しい洗顔体験を提案します。
■美容液発想の角質ケア泡洗顔
LIPOPEEL FACE WASHは、
「洗顔＝汚れを落とす工程」という従来の概念を超え、
スキンケアの土台を整える“ブースター洗顔”という発想から誕生しました。
不要な角質を整えることで、その後のスキンケアがなじみやすい肌環境へ導きます。
■商品特徴
1｜3種のピーリング成分で角質ケア
AHA（マンデル酸）、BHA（サリチル酸）、PHA（グルコノラクトン）をバランス配合。
不要な角質をやさしく整え、ざらつきやくすみをケアします。
2｜洗顔後の肌を守るリポソーム化エクトイン
砂漠環境でも微生物を守る保護成分「エクトイン」をリポソーム化して配合。
洗顔後の乾燥や外的刺激から肌を守り、うるおい環境をサポートします。
3｜つっぱりにくい保湿設計
セラミドやビタミンC誘導体などの保湿・整肌成分を配合し、
角質ケア洗顔でありながらしっとりとした洗い上がりを実現しました。
4｜摩擦を抑える濃密泡
ワンプッシュで弾力のある濃密泡が出るポンプ設計。
泡が肌を包み込み、摩擦を抑えながら汚れや皮脂を落とします。
■香り
爽やかで上品なベルガモットの香りを採用。
一日の始まりや終わりに心地よい洗顔時間を演出します。
■商品概要
商品名：LIPOPEEL(R) FACE WASH（リポピール フェイスウォッシュ）
容量：200mL
価格：1,800円（税抜）／1,980円（税込）
オフィシャルサイト・各公式ECモール：2026年3月12日（木）
LIPOPEEL(R) FACE WASH（リポピール フェイスウォッシュ）
https://lipopeel.jp/products/lipopeel-facewash
■LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）について
リポピール(R)は、“やさしい角質ケア”を提案するスキンケアブランドです。
角質ケアの効果実感と、毎日続けられるやさしさの両立を追求し、角質ケアの新しいスタンダードを創造してまいります。
リポピール(R)はこれからも、ユーザーとともに育つスキンケアブランドを目指してまいります。
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞
・市場調査、競合調査など各種リサーチ
・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
・クリエイティブ制作、システム開発
・各種コンサルティングサービス
・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)
＜アート・メディア事業＞
・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)
・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)
・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)
＜ライフスタイル事業＞
・コスメ事業 「リポピール」https://lipopeel.jp/(https://lipopeel.jp/)
・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)
・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■設立 ：２０１６年１２月８日
■決算期 ：６月
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)
■公式ＳＮＳ：
https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)
https://x.com/jeaneinc(https://x.com/jeaneinc)
https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)
■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048
■問い合わせ先：pr@jeane.jp