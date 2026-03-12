＜本日発売＞アース・スター コミックス 3月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区）が刊行するコミックレーベル【アース・スター コミックス】の新刊を3月12日(木)に発売いたします。

公式サイト（https://comic-earthstar.com/comics） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『異世界サモナー、神話の怪物達と現代で無双する ～裏切られた元英雄は、愛重めな仲間と平和に暮らしたい～』第1巻

漫画：金良やんま 原作：鬼怒藍落 キャラクター原案：香澄神話モチーフの激重ヒロイン×人類最強主人公の無双ストーリー開幕！！

転移した先の世界で魔王を倒し人々の英雄となった サモナー霊真。

しかし、魔王をも倒す力は人類の脅威になると処刑されてしまう。

一緒に戦った召喚獣〈なかま〉に心の中で別れを告げ、人生の幕を閉じたはず――だったが、異界化した日本で目を覚ました。

召喚獣との再会も果たし変わりない様子に一安心。ただ、以前より愛が重いような…？

待ち受けるイレギュラーを前に、異世界で身に着けた規格外の能力で、仲間を友を守り抜け！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_1_266304084e3e62ef499f1e5258914f17.jpg?v=202603121051 ]

『東の魔女のあとしまつ～７年後の運命～』第1巻

原作：中村颯希 キャラクター原案：toi8 漫画：森みさき愛しの弟子に殺される未来を回避せよ！

「東の魔女、アデル！ 教会の決定に則り、火刑に処す！」

予知能力を持つお調子者魔女、アデルが見た悪夢は、愛しの末弟子に殺害される未来だった。

教会から、幼き勇者レイノルドを攫って洗脳した罪に問われたアデルは燃え盛る炎の中、衝撃の事実を知らされる。

アデル処刑後の世界で、レイノルドが魔王と化したというのだ！！

一途な暴走弟子と可愛いポンコツ師匠が繰り広げる時空を超えた運命改ざんコメディー、開幕！！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_2_389cf6a5278418e28f271fab1f962961.jpg?v=202603121051 ]

『神使の番人』第2巻

著：烏丸イチ跳べ、信じて。

禍津神（まがつかみ）という怪物が現れるようになり、

大小の災害を引き起こし、人々の生活を脅かす日々──。

倉持柊は、妹を養うため、災害に対応する【禍津神鎮守機関アマテラス】の一員に。

戦いのさなか、倉持たちは禍津神の腹の中に飲み込まれ…。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_3_8ba74b84f3ec5104d254a1e02dcbc14f.jpg?v=202603121051 ]

『異世界は猫と共に ～猫好きSEがプログラム知識×魔法具で最強領地をつくるまで～』第2巻

漫画：瑚澄遊智 原作：ぱげ キャラクター原案：又市マタロー最大の謎、魔法語の解読へ！！

愛猫・織姫と共に異世界転生したシステムエンジニアの勇。

貧乏貴族のアンネマリーと出会い彼女と領地再建を目指していく。

織姫は獣神化、勇は魔法検査という力を手に入れており、

能力を調べてみるとプログラミングと魔法にはある共通点が！

やがて勇の知識で世界を揺るがす秘密が明らかになり――。

猫好きシステムエンジニアの領地改革ファンタジー第2巻！！

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_4_fb1b5bfd9da22054fc17450e202d7826.jpg?v=202603121051 ]

『追放された公爵令嬢、ヴィルヘルミーナが幸せになるまで。 ～最強の平民、世界に革命を起こす～』第3巻

漫画：４U 原作：ただのぎょー キャラクター原案：結川カズノ人工魔石事業、夫婦生活、どちらも前進あるのみです！！

ついに、高濃度魔素結晶化装置を完成させたアレクシ。

「ミーナ号」と名付けられた装置で人工魔石を生み出すことに成功！

冷遇されていた研究所を去り、ヴィルヘルミーナとともに魔石製造・販売会社「A&V社」を立ち上げた。

引っ越しに始まり、簡易魔力鑑定所の建設など次々と動き始める二人だが、円満な夫婦生活だって大切。

アレクシは、改めて想いを伝えようとヴィルヘルミーナの誕生日に向けて計画を立てる。

そんな中、新事業に思わぬクレームが発生！

しかも、その相手も一筋縄ではいかない人物で……！？

恋に仕事に大忙しな二人から目が離せない第3巻！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_5_0e1c177088d00cb5e853f8b467c50543.jpg?v=202603121051 ]

『国に最強のバリアを張ったら平和になりすぎて追放されました。 ～俺の魔法がヤバすぎて、美女と魔族に囲まれてるんだが！？～』第5巻

漫画：国吉みさき 原作：CK キャラクター原案：トモゼロダークエルフとの局地戦勃発！仲間の危機にシールドが怒る！！

ミライエから離れた島を根城にする海賊とダークエルフたちが結託しているという情報を手に入れたシールド。

一網打尽にするために部隊総出で敵地に攻め込み、

シールド軍優勢で戦いが進むも、内通者の策略でベルーガが重症を負ってしまう…！

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_6_4af66dff4bbd32ab86b4f6ce65399d08.jpg?v=202603121051 ]

『もふもふとむくむくと異世界漂流生活 ～おいしいごはん、かみさま、かぞく付き～』第6巻

漫画：エイタツ 原作：しまねこ キャラクター原案：れんた弟子の夢を叶えるため愛犬に乗ってレース出走！！

自分の店を開く夢のため準備を進めるクーヘンだったが、思わぬ邪魔者が！？

難癖をつけられたケンたちはお店のため早駆け祭に出ることに！

愛犬マックスに乗って1着を狙うがはたしてその結果は！？

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_7_5daeac604622e6b0dda831a9033e01f5.jpg?v=202603121051 ]

『転生してから40年。そろそろ、おじさんも恋がしたい。 二度目の人生はハーレムルート！？』第8巻

原作：清露・ぎうにう 漫画：えむあ二度目の人生、ハーレム突入―！！

ジロルドはサキュバス・ソフィアの妖艶な瞳に抗えず、心も身体も一瞬で支配されてしまう。

奪われた童貞、終わりのない快楽。

その甘美な呪縛は、確実に彼の精神を蝕んでいった…！！

やがて“魅了”は仲間へと伝染していく…。

アリシアたちはジロルドを介してソフィアの魔性に囚われ、欲望の虜へと堕ちていく--！！

しかし、ただ一人、その異変を見抜く者がいた。

王妹・ルシアナ殿下。

彼女は淫靡な支配からジロルドたちを救えるのか…？

それともルシアナさえも“快楽の連鎖”に堕ちてしまうのか！？

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_8_8397a9324ada4ab727cf5468bf2c474c.jpg?v=202603121051 ]

『ヤマノススメ』第27巻

著：しろいざ、男体山へ！！ヨユーかも？なんて思ってたけど「キツい」連発であおい大ピンチ！？

槍ヶ岳登頂を目指すあおいとひなたは、

力試しとして男体山に挑戦することを決める。

これまでの経験から自信を見せるあおいだったが

富士山より辛いと噂の男体山はそう甘くない！！

待望の第27巻！！

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/630_9_56223b8c7a842d7e94b39b2d4f345f28.jpg?v=202603121051 ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト

