古舘伊知郎・YouTube企画が待望の書籍化！『寝ても覚めても煩悩　人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』が3/12（木）発売！

株式会社小学館集英社プロダクション（東京都千代田区神保町／代表取締役社長：松井 聡）は、書籍『寝ても覚めても煩悩　人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』 を3月12日（木）に発売しました。




『寝ても覚めても煩悩　人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』


この本は、「人生相談」という形をとっています。


ですが、最初に正直に言っておきます。悩みに対する正解は、そんなに出していません。


正解があるなら、とっくにみんな幸せになってます。



そもそも相談に乗るはずの私自身が、ずっと迷い続けている人間です。


若い頃は「そのうちマシな大人になって信念を持ち、人生を迷わずに生きていくんだろう」なんて思っていましたが、とんでもない。


歳を重ね、70を越えた今でも、迷い・悩みは、自分という樽の中でプスプスと発酵の泡を放出しています。


（本書「はじめに」より）


50年のアナウンサー人生で数々の修羅場を潜り抜けてきた男、古舘伊知郎。


若手時代の衝撃エピソードや、今でも忘れられない恩師の一言、初めて明かす子育ての後悔……。


自身の人生を赤裸々に語りながら、惑い上等！のスタンスで、相談者の「モヤモヤ」と向き合います。



YouTubeチャンネルに多数寄せられた中から、18のお悩みをピックアップ


仕事の悩みやお金の使い方、子育てにまつわる話、恋愛相談まで、老若男女さまざまな境遇のリアルなお悩みに、共感できること間違いなし。






胸ぐら掴むパンチラインが止まらない、11万字の活字ライブ！


本書の特徴は、何といっても「喋り屋・古舘伊知郎」の語り口。AIには絶対に答えられない、思わぬ角度からのアドバイスも？！



Q1. 人に催促をするのが苦手です……。


A1.「人生というものは、すべて締め切りです」



Q2.人の顔色を窺うあまり、失敗してしまいます


A2.「１カメだけでは生きていけない！　心に2台のカメラを設置して実況中継を」



Q3.マッチングアプリで出会った女性。これって脈あり？


A3.「全面的に諦めてください」



Q4.古舘さんは賃貸派？　住宅購入派？


A4.「土地なんて、ただ広がっているだけの地面じゃないですか」



Q5.どうしてもたばこがやめられません……。


A5.「私は迷いなく“生き延びる”を選びました。つまり、セコいんです」










YouTubeチャンネルにて、まだまだお悩み募集中！


「古舘伊知郎の煩悩チャンネル」では、引き続き視聴者からのお悩みを募集しています。誰かに聞いてほしいこと、ずっと心にしまっていたこと、皆さまの「モヤモヤ」をぜひお寄せください！



【古舘伊知郎の煩悩チャンネル】


https://youtube.com/@furutachi_ichiro_bonnou?si=V5lhm8r37O6hWGV0




著者プロフィール


古舘伊知郎(ふるたち・いちろう)
1954年東京都生まれ。1977年にテレビ朝日へ入社し、プロレス中継で独自の語り口を確立。
1984年にフリー転身後は、F1中継、 バラエティ番組、さらに『報道ステーション』のメインキャスターまで、ジャンルを横断して活躍。NHK+民放全局でレギュラー番組の看板を担った。
現在は、テレビ・ラジオへの出演はじめ、YouTube『古舘伊知郎チャンネル』、トークライブ「トーキングブルース」、対談ライブ 「古舘と客人と」 など、自由な喋り手として活躍中。
著書に『喋り屋いちろう』(集英社) 、『伝えるための準備学』(ひろのぶと株式会社)などがある。


書籍情報


著者：古舘伊知郎


仕様：四六判・並製・368頁・本文1C


定価：1,980円（10%税込）


発売予定日：2026年3月12日


ISBN：978-4-7968-7470-0


発売元：小学館集英社プロダクション
商品URL：https://books.shopro.co.jp/?contents=9784796874700



(C) Ichiro Furutachi / ShoPro 2026



『寝ても覚めても煩悩　人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』表紙