古舘伊知郎・YouTube企画が待望の書籍化！『寝ても覚めても煩悩　人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』が3/12（木）発売！

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（東京都千代田区神保町／代表取締役社長：松井 聡）は、書籍『寝ても覚めても煩悩 人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』 を3月12日（木）に発売しました。

『寝ても覚めても煩悩 人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』



----------

この本は、「人生相談」という形をとっています。

ですが、最初に正直に言っておきます。悩みに対する正解は、そんなに出していません。

正解があるなら、とっくにみんな幸せになってます。

そもそも相談に乗るはずの私自身が、ずっと迷い続けている人間です。

若い頃は「そのうちマシな大人になって信念を持ち、人生を迷わずに生きていくんだろう」なんて思っていましたが、とんでもない。

歳を重ね、70を越えた今でも、迷い・悩みは、自分という樽の中でプスプスと発酵の泡を放出しています。

（本書「はじめに」より）

-----------

50年のアナウンサー人生で数々の修羅場を潜り抜けてきた男、古舘伊知郎。

若手時代の衝撃エピソードや、今でも忘れられない恩師の一言、初めて明かす子育ての後悔……。

自身の人生を赤裸々に語りながら、惑い上等！のスタンスで、相談者の「モヤモヤ」と向き合います。

YouTubeチャンネルに多数寄せられた中から、18のお悩みをピックアップ

仕事の悩みやお金の使い方、子育てにまつわる話、恋愛相談まで、老若男女さまざまな境遇のリアルなお悩みに、共感できること間違いなし。

胸ぐら掴むパンチラインが止まらない、11万字の活字ライブ！

本書の特徴は、何といっても「喋り屋・古舘伊知郎」の語り口。AIには絶対に答えられない、思わぬ角度からのアドバイスも？！

Q1. 人に催促をするのが苦手です……。

A1.「人生というものは、すべて締め切りです」

Q2.人の顔色を窺うあまり、失敗してしまいます

A2.「１カメだけでは生きていけない！ 心に2台のカメラを設置して実況中継を」

Q3.マッチングアプリで出会った女性。これって脈あり？

A3.「全面的に諦めてください」

Q4.古舘さんは賃貸派？ 住宅購入派？

A4.「土地なんて、ただ広がっているだけの地面じゃないですか」

Q5.どうしてもたばこがやめられません……。

A5.「私は迷いなく“生き延びる”を選びました。つまり、セコいんです」

YouTubeチャンネルにて、まだまだお悩み募集中！

「古舘伊知郎の煩悩チャンネル」では、引き続き視聴者からのお悩みを募集しています。誰かに聞いてほしいこと、ずっと心にしまっていたこと、皆さまの「モヤモヤ」をぜひお寄せください！

【古舘伊知郎の煩悩チャンネル】

https://youtube.com/@furutachi_ichiro_bonnou?si=V5lhm8r37O6hWGV0

著者プロフィール

古舘伊知郎(ふるたち・いちろう)

1954年東京都生まれ。1977年にテレビ朝日へ入社し、プロレス中継で独自の語り口を確立。

1984年にフリー転身後は、F1中継、 バラエティ番組、さらに『報道ステーション』のメインキャスターまで、ジャンルを横断して活躍。NHK+民放全局でレギュラー番組の看板を担った。

現在は、テレビ・ラジオへの出演はじめ、YouTube『古舘伊知郎チャンネル』、トークライブ「トーキングブルース」、対談ライブ 「古舘と客人と」 など、自由な喋り手として活躍中。

著書に『喋り屋いちろう』(集英社) 、『伝えるための準備学』(ひろのぶと株式会社)などがある。

書籍情報

著者：古舘伊知郎

仕様：四六判・並製・368頁・本文1C

定価：1,980円（10%税込）

発売予定日：2026年3月12日

ISBN：978-4-7968-7470-0

発売元：小学館集英社プロダクション

商品URL：https://books.shopro.co.jp/?contents=9784796874700

(C) Ichiro Furutachi / ShoPro 2026

『寝ても覚めても煩悩 人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます』表紙