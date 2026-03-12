ノーベル賞受賞記念 坂口志文氏講演　取材申し込みの受け付け開始

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文・大阪大学特別栄誉教授を招き、若い世代に科学の魅力を伝えるイベント「坂口志文さんから 未来をひらく君たちへ」を3月27日に大阪市で開催します。

第1部は坂口さんの講演、第2部は教育系YouTuberとして活躍するヨビノリたくみさんとの対談です。入場無料。

朝日新聞社・朝日新聞文化財団は、1929年より、学術、芸術などの分野で傑出した業績を上げた個人や団体に贈る「朝日賞」表彰を行っています。坂口さんが2011年度の「朝日賞」を受賞されていることから、記念講演が実現しました。

取材を希望される場合は、3月25日（水）までに下記のフォームからお申し込みください。

取材申込フォーム：https://forms.office.com/r/wvKqbM034C

3月25日（水）締切

■日時 ： 2026年3月27日（金） 15時～17時30分ごろ （13時～報道受け付け、14時開場）

■会場 ： フェスティバルホール（大阪市北区中之島2-3-18）

■主催 ： 朝日新聞社、日本免疫学会

■後援 ： 朝日中高生新聞、朝日小学生新聞

※ 13時より報道受け付けをおこないます。受け付け時に名刺を2枚頂戴します。

※ 会場内では、所属社・団体の腕章をつけてください。撮影は指定の位置で行ってください。

プログラム

第1部 坂口志文・大阪大学特別栄誉教授による講演

第2部 坂口先生 × ヨビノリたくみさん 対談

YouTubeチャンネル「予備校のノリで学ぶ『大学の数学・物理』」（ヨビノリ）で科学コミュニケーション活動に取り組むヨビノリたくみさんを迎え、坂口さんとたくみさんの対談を行います。事前に募集した質問にお二人が答えるコーナーもあります。

登壇者プロフィール

坂口志文・大阪大学特別栄誉教授

1976年、京都大医学部卒業。米ジョンズ・ホプキンス大卒後研究員や米カリフォルニア大サンディエゴ校客員助教授などを経て99年、京都大再生医科学研究所教授に。2011年に大阪大免疫学フロンティア研究センター教授に就き、16年から同センター特任教授。11年度に朝日賞、15年にガードナー国際賞、17年にクラフォード賞、20年にロベルト・コッホ賞などを受賞。25年「免疫が制御される仕組みの発見」でノーベル生理学・医学賞を受賞した。

ヨビノリたくみ さん

「予備校のノリで学ぶ『大学の数学・物理』」（ヨビノリ） https://www.youtube.com/@yobinori で、数学や物理について予備校の授業のようにユーモアをまじえて解説する動画などを配信する教育系YouTuber。東京大学大学院博士課程在籍時の2017年、科学のアウトリーチ活動の一環としてYouTubeチャンネルを開設。学生時代は理論物理学を専攻し、学部では「物理化学」を、大学院では「生物物理」を研究。

イベントページ

https://que.digital.asahi.com/question/11018409

朝日賞公式サイト

https://www.asahi.com/corporate/award/asahi/