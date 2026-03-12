株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）では、関西(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)に居住している人を対象に実施したWEBアンケート形式による「SUUMO住みたい街ランキング2026 関西版」を集計しましたので、概要をご報告いたします。

[関西]住みたい街（駅）ランキング

[関西]穴場な街（駅）ランキング

[関西]得点ジャンプアップした街（駅）ランキング

[関西]住みたい自治体ランキング

調査概要

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査対象：関西圏（大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県）在住の20歳～49歳の男女

有効回答数：4,600人

調査実施期間：2025年10月6日（月） ～ 2025年11月20日（木）

調査機関：マクロミル

詳細は下記リンクよりPDFをご覧ください

https://www.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/20260312_8r9bsW_01.pdf

▼リクルートについて

https://www.recruit.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

https://www.recruit.co.jp/support/form/