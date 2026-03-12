【MUCHA (ミュシャ)】MUCHA×LOVECHROME(R)初のコラボレーションが実現 純金加工ヘアコームK24GP TSUKIとアートを纏う特別BOXが登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤広幸）が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA（ミュシャ）」は、日本の美髪コームブランド「LOVECHROME(R)（ラブクロム）」との初のコラボレーションアイテム『MUCHA×LOVECHROME(R)K24GP TSUKI ヘアコーム』を、2026年3月12日（木）よりMUCHA全店舗およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。LOVECHROME(R)の純金加工モデル「K24GP TSUKI」をベースに、ミュシャ作品『ゾディアック』に象徴される流れるような髪の曲線から着想を得たアートをあしらった特別デザインBOXで展開。また同BOXと同アートを使用したハンカチも、MUCHAのアイテムとして同日発売いたします。

■CONCEPT

― 髪は 芸術になる ―

ミュシャが描く女性の髪は、ただの装飾ではなく、しなやかな曲線と光をまとった美そのもの。流れるように描かれた髪は、女性の内面や生命力までも映し出し、作品に永遠の魅力を与えてきました。

ラブクロムは “コーミング”という行為に美を宿すブランドです。髪一本一本の流れと艶に向き合い、やさしく美しさを引き出していきます。

ミュシャの哲学「芸術は美を祝福するもの」と、ラブクロムの想い「コーミングで、髪に、心に、愛を」。二つの美意識が重なり、特別なアートピースが生まれました。

■コレクション概要

MUCHAのアートとLOVECHROME(R)の技術が融合した特別なコラボレーション。

ブランドを象徴するアート『ゾディアック』からインスパイアされたデザインを採用し、髪を整える行為そのものを美しい所作へと昇華させます。

本コラボレーションでは、純金加工を施したLOVECHROME(R)の人気モデル「K24GP TSUKI」を、ミュシャのアートをあしらった特別仕様のBOXで展開。

また同BOXに使用されているアートと同デザインを採用したハンカチも、同日よりMUCHAのアイテムとして発売いたします。

アイテムラインアップ

MUCHAのアートをあしらった特別デザインBOX付き「MUCHA×LOVECHROME(R)」のコラボレーションカラー

■MUCHA×LOVECHROME(R)K24GP TSUKI ヘアコーム

\14,960（税込）

K24GPモデルのTSUKIは、表面加工に純金を使用することで髪をやわらかくしなやかに整え、髪と頭皮をやさしくいたわる上位モデル。

本コラボレーションでは、シルバーカラーのアクセントを加えたMUCHA×LOVECHROME(R)の特別カラーを採用しました。

軽量でコンパクトなサイズは持ち運びにも便利で、お出かけ用としてもおすすめ。日本古来の伝統的な櫛のかたちが特徴で、サイドには髪を分けやすい「取分け刃」が付いており、前髪のセットにも使いやすい仕様です。

特別デザインのBOXには、MUCHAのロゴ入りで携帯にも便利な専用シャイニーエナメルケースが付属します。

■ハンカチ ゾディアック フロウライン

\2,640（税込）

アール・ヌーヴォーを代表する画家ミュシャの作品『ゾディアック』。その象徴である流れるような髪の曲線と、日本庭園を思わせる静謐な曲線を融合させたデザイン。

ミュシャのアートを日常に取り入れられるアイテムとして、コラボレーションBOXと同じアートを採用しました。

・販売について

発売日：2026年3月12日(木)

※オフィシャルオンラインストアでは10時より発売いたします。

■LOVECHROME(R)（ラブクロム）とは

2011年より美容師をはじめ美髪を求めるプロフェッショナルに支持を受ける美髪コーム。

特殊加工（JP CHROME-TECH(R)）によるなめらかな表面により摩擦を抑え、静電気を吸着拡散。髪をやさしく解きほぐします。また、刃の先端は球状で頭皮へのダメージを削減。髪にも頭皮にもやさしい美髪道具として多くのご支持を頂いています。

・MUCHA(ミュシャ)について

ー 蘇る情景を身に纏う。ー

ふと、すれ違いざまに感じた香水の薫りで昔の恋人がよみがえる。

帰り道に漂う金木犀の匂いで幼いころの情景が思い浮かぶ。

こうした特定の香りやデザインによって記憶や情景が

呼び起こされる「プルースト現象」のように、

感覚による記憶は一層豊かに心へ刻まれるようです。

ブランド「MUCHA」ではアールヌーヴォー様式を代表する芸術家・ミュシャによる

作品の数々からインスパイアされた香りやアートピースを通して

忘れられない記憶や大切に心へ留めておきたい時間を一層印象的なものへ導きます。

・アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について

1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。

