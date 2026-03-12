【福岡ソフトバンクホークス】日本一を支えた、メンタルパフォーマンスコーチ・伴元裕 初の著書『集中力革命』が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月12日（木）に『集中力革命 ブレても力を発揮するメンタルの技術』（著：伴 元裕）を発売いたしました。また、福岡ソフトバンクホークス・小久保裕紀監督の推薦コメントを公開いたしました。

『集中力革命 ブレても力を発揮するメンタルの技術』

https://www.amazon.co.jp/dp/4054070930/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070930/)

●福岡ソフトバンクホークス・小久保裕紀監督 推薦コメント

本書は、1月26日の予約開始後、ビジネスメディアなどで紹介され大きな反響を呼び、予約注文が急増。発売前に増刷が決定しました。本書の発売にあたり、福岡ソフトバンクホークス・小久保裕紀監督より、推薦コメントをいただきました。

伴コーチが示した視点は、日本一の土台となった。

●トップアスリートを支えたメンタルコーチが語る「集中力革命」

何をすればいいかは分かっているのに、いざ本番や大事な場面になると、思うように力が出ない。

集中できない自分を責め、もっと正しく、もっとうまくやろうとして、かえって空回りしてしまう――そんな経験はないでしょうか。

本書『集中力革命 ブレても力を発揮するメンタルの技術』は、集中力を高める方法や、気合いで自分を奮い立たせるための本ではありません。

まじめに努力してきた人ほど陥りやすい「頑張るほどに集中が崩れる構造」をひもとき、努力や集中の捉え方を刷新する一冊です。

著者は、プロ野球・福岡ソフトバンクホークスのメンタルパフォーマンスコーチとして、日本一を目指す極限の現場に立ち会ってきました。そこでは、トップレベルの選手たちでさえ、集中のズレや、自分を追い込みすぎてしまう葛藤を抱えていました。

本書が伝えるのは、集中とは「作るもの」「保ち続けるもの」ではなく、ズレたとしても、行動に戻れる場所を持つことだという視点です。本書で扱う考え方は、スポーツの現場に限ったものではありません。仕事や日常を含め、人が力を発揮しようとするときに起きている構造そのものとして描いています。

▼こんな方におすすめ

・まじめに努力してきたのに、本番や大事な場面になると力が出なくなると感じている方

・「集中できない自分」を、どこかで責めてしまっている方

・正しくやろう、うまくやろうとするほど、動きや思考が固まってしまう感覚に心当たりがある方

・努力や集中を、気合いや根性ではなく、別の捉え方で見直したい方

・「もっと頑張る」以外の選択肢を探している方

●福岡市地下鉄で交通広告を展開

本書の発売にあわせ、福岡市地下鉄を走る電車内でドア横ステッカー広告を掲出予定です。

通勤・通学など多くの人が行き交う場所で、本書のメッセージを発信します。

掲出情報

掲出期間：2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）

掲載路線：福岡市地下鉄 空港線・箱崎線 全車

※本件に関して、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

［著者プロフィール］

伴 元裕（ばん・もとひろ）

福岡ソフトバンクホークス メンタルパフォーマンスコーチ、株式会社OWN PEAK代表取締役。

7年間の商社勤務を経て渡米し、デンバー大学大学院スポーツ＆パフォーマンス心理学修士課程を修了。2017年に帰国後、OWN PEAKを創業。野球やサッカーをはじめとするトップアスリートやプロチームに対し、本番で力を発揮するためのメンタルパフォーマンス支援を行ってきた。

2024年秋より福岡ソフトバンクホークスのメンタルパフォーマンスコーチに就任。2025年シーズン途中からはベンチ入りし、現場からチームに関わりながら、リーグ優勝と日本一達成を支えた。本書が初の著書となる。

［目次］

はじめに ホークスの選手たちが証明した「集中力革命」

第1章 メンタルは誰もが使える「スキル」である

第2章 うまくやろうとするほど集中は崩れていく

第3章 注意の戻り先を明確にする

第4章 集中は「技術」として磨かれていく

第5章 集中力革命を日常で活かす

［商品概要］

『集中力革命 ブレても力を発揮するメンタルの技術』

著：伴 元裕

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年3月12日

判型：四六判／192ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-407093-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340709300(https://hon.gakken.jp/book/1340709300)

