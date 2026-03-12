北海道内初「DX認定」取得の萩原建設工業が「GENBAx点検」導入で差別化戦略を加速

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」を、萩原建設工業株式会社（本社：北海道帯広市、代表取締役社長：萩原 一利、以下「萩原建設工業」）が導入したことを発表します。

道内のトップランナーとしてDXを推進

萩原建設工業は、2023年に北海道の建設業者として初めて経済産業省「DX認定」を取得して以来、先進的にデジタル化を推進してきました。

道内初となる「長距離ネットワーク（メッシュWi-Fi）」の構築により、通信困難な現場でも遠隔臨場やICT建機の活用を可能にしたほか、画像解析AIの共同開発、RPAとAIを融合させた「資材管理のオートメーション化」など、安全と効率を両立する取り組みを次々と展開しています。こうした独自のDX戦略を通じて、「i-Construction 2.0」を体現し、地方から建設業界の働き方改革を牽引しています。

「GENBAx点検」導入の背景

今回「GENBAx点検」の導入背景として、以下のような点がありました。

- 現場の声とDX検討が重なったタイミング他社での活用事例をきっかけに現場から「導入したい」との声が上がる中、現場代理人と技革推進部でも新たな管理ツールの活用を模索しており、検討が本格化した- 工事成績評定での差別化戦略ICT施工やBIM/CIMの活用が一般化する中、管理プロセスの高度化を通じて工事成績評定で他社との差別化を図る戦略テーマとして「ペーパーレス」を選択- 見える化を通じた企業姿勢の発信強化デジタル管理への取り組みを「見える形で示す」ことを重視し、安全掲示板や重機へのQR掲示を通じてその姿勢を具体的に実践することが必要

導入開始後は、「安全書類」や「KY（危険予知）活動」のデジタル化も検討（2026年夏に機能アップデート予定）。これにより、まだ手書きでサインをしている現場をスマホで完結型にしペーパーレスを促進したいと考えています。

SORABITOは、今後も建設現場の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

「GENBAx点検」導入インタビュー

萩原建設工業は、「まず、やってみる」という柔軟な企業風土のもと、建設DXへの取り組みを加速させています。この度、国土交通省北海道開発局発注の河川工事現場において「GENBAx点検」を導入いただきました。導入を推進した技革推進部・現場代理人・実際に現場での運用・設定を担当した皆さまに、導入の背景から定着までの道のり、そして思わぬ「波及効果」について、詳しくお話を伺っています。

＜インタビュー記事はこちら＞

「ペーパーレス」を武器に差別化。萩原建設工業が「GENBAx点検」で実現した工事成績評定アップ戦略(https://www.sorabito.com/report-20260312-hagiwara)

萩原建設工業について

社名：萩原建設工業株式会社

代表者：代表取締役社長 萩原 一利

所在地：北海道帯広市東7条南8丁目2番地

設立：1948年年4月

URL：https://www.hagiwara-inc.co.jp/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理でき、紙の点検表の回収や承認の手間をなくします。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

「GENBAx点検」3つの特徴

スマホで点検

建機の点検、設備の点検、作業員の健康チェックまであらゆる点検を可能に。QR読み取りによるログイン、作業員のユーザー登録を不要に。協力会社の多い建設現場での利用をスムーズに。

結果はリアルタイム集計・共有

スマホで登録された点検結果は、リアルタイムにパソコンでの確認が可能に。作業完了状況をリアルタイム集計、日々の点検状況を可視化。点検表の回収を不要に、点検アラートの把握を効率化。

パソコン・スマホで電子承認

電子承認機能により、パソコン、スマホで承認作業を完了。いつでも、どこでも承認を可能に。多段階承認機能により、社内の点検表回覧を不要に。

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

