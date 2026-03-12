猛烈な暑さに！氷結ゲルで背中をしっかり冷やせてCOOL長持ち！『アイスノン　ひんやり氷結背中クーラー』数量限定発売

白元アース株式会社アイスノン ひんやり氷結背中クーラー

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、「アイスノン」シリーズより、氷結ゲルで背中をしっかり冷やせる冷却商品『アイスノン ひんやり氷結背中クーラー』を3月23日より数量限定発売いたします。

『アイスノン ひんやり氷結背中クーラー』は、冷凍庫で凍らせるとカチカチに固まる「氷結ゲル」を使用した、くり返し使えて背中をしっかり冷やせる冷却商品です。専用カバーに氷結ゲルを入れて、そのまま背負う、またはリュックに取り付けて使用する2way仕様となっています。また、専用カバーは、タオルのような綿100%の生地に加えて、長さ調節可能なアジャスター付きのゴムひもを採用しているので、ご自身にあった着用感でご使用いただけ、着脱もスムーズです。さらに、冷気を逃さない断熱シート付きで冷たさが長持ちします。暑い季節の屋外作業やレジャー、リュックを背負った際の汗ばむ背中の冷却など様々なシーンでご使用いただけます。パッケージには「猛烈な暑さに！」のメッセージと共に商品名を大きくあしらい、背中を冷やす商品としてお客様に認知していただき、長く愛される商品を目指します。

「アイスノン」シリーズの強化を図ることで、市場のさらなる活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

●冷凍庫で凍らせるとカチカチに固くなる氷結ゲルが背中をしっかり冷やします。

●グレーカラーの洗える専用カバー付き。

●専用カバーに入れて、そのまま背負う またはリュックに取り付けることができる2way仕様です。

●くりかえし使用できます。

※対象年齢：4歳以上

※冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。

※使用環境によっては結露が発生することがあります。

【用途】

●背中の冷却

≪使用方法≫

≪商品概要≫

●アイスノン ひんやり氷結背中クーラー

・希望小売価格：オープン

・内容量：1個

◆発売日：2026年3月23日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター