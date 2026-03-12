JIF CAPITAL LTD

JAFCO Asia、JIF CAPITALへ社名変更

アジア地域を見据えた独立した投資プラットフォームとして、投資戦略を一層強化します。

JIF Capital Ltd.（本社：シンガポール、以下「JIF Capital」）は本日、旧社名であるJAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd.（以下「JAFCO Asia」）から社名を「JIF Capital」へ変更したことを正式に発表しました。本変更は、アジアにフォーカスしたベンチャーおよびグロース投資プラットフォームとして、独立した次の成長段階へ進むことを示すものです。

今回の社名変更は、従来の企業体制からの移行を経て、同社が独立したアジア地域投資プラットフォームとして発展してきたことを反映するものです。JIF Capitalは、東南アジア、台湾、中国、インドに投資チームを擁し、アジア市場におけるテクノロジー企業の成長支援やクロスボーダー展開を引き続き推進していきます。

JIF Capitalは、これまで数十年にわたり培ってきた投資哲学、ガバナンス基準、およびファンドの投資方針のもと、引き続き事業を展開してまいります。

JIF Capitalは、マネージングパートナーの斉藤晃一（元KK Fund ジェネラルパートナー）と、CEO兼マネージングパートナーのCarmen Yuen（元Vertex Ventures Southeast Asia and India ジェネラルパートナー）が率いています。

アジア地域でのリーダーシップチームは以下の通りです。

Swee Ting Pan マネージングディレクター

18年以上の投資経験を有し、上海および北京における投資活動を統括。インターネット、フィンテック、フロンティアテクノロジー分野において、米国IPO、A株IPO、戦略的トレードセールによるエグジットを実現しています。

Edward Lee マネージングディレクター

15年以上の投資経験を有し、台北における投資活動を統括。人工知能（AI）、メドテック、循環エネルギー分野において投資戦略の構築を主導し、高いインパクトを持つポートフォリオを形成してきました。

Supriya Singh シニアディレクター兼 東南アジア・インド投資責任者

インド、ベトナム、シンガポール、インドネシア、マレーシアにおいて14年にわたり投資を主導。地域ファンドの方針に沿ったクロスボーダー投資を推進してきました。2017年以降、ポートフォリオ企業AnyMindを支援し、2020年のPokkt買収をサポートするとともに、日本のネットワークを活用し、2023年3月の東京証券取引所上場にも貢献しています。

今回の移行の一環として、同社は地域オペレーティングモデルおよびガバナンス体制について体系的な見直しを実施しました。アジア市場において規律ある投資と洞察をもって資本を投下し、リミテッドパートナーに持続的な価値を提供するという長期的な方針を改めて確認しています。

マネージングパートナーの斉藤晃一は次のようにコメントしています。

「日本およびアジア地域の企業や機関投資家の皆さまとの長期的なパートナーシップを、今後も大切にしてまいります。ガバナンス、透明性、そして地域をまたいだ一貫した投資実行が、私たちのアプローチの特徴です。」

CEO兼マネージングパートナーのCarmen Yuenは次のようにコメントしています。

「JIF Capitalへの社名変更は、継続性と組織としての進化を反映するものです。当社のチーム、戦略、そして規律ある資本配分へのコミットメントはこれまでと変わりません。」

JIF CapitalはBee Alternatives Management Ltd.による買収後、独立した投資プラットフォームとして運営されており、本社はシンガポールに置かれています。

主要メンバー略歴

斉藤晃一 - Managing Partner

KK Fundの元ジェネラルパートナー。日本および東南アジアにおけるベンチャー投資、クロスボーダー戦略、機関投資家との連携に関する経験を有する。

Carmen Yuen - CEO & Managing Partner

Vertex Ventures Southeast Asia and Indiaの元ジェネラルパートナー。アジアにおけるベンチャー投資、ポートフォリオ開発、機関投資家向けファンド運営の分野で豊富な経験を有する。

Swee Ting Pan - Managing Director

18年の投資経験を持ち、米国IPO、A株IPO、戦略的トレードセールによる複数のエグジット実績を有する。

Edward Lee - Managing Director

15年以上にわたり投資活動を主導し、AI、メドテック、循環エネルギー分野で高いインパクトを持つポートフォリオを構築。

Supriya Singh - Head of Investment, Southeast Asia & India

南アジアおよび東南アジアにおけるクロスボーダー投資を14年間主導。AnyMindの東京証券取引所上場を含むポートフォリオ企業の成長支援に関与。

JIF Capitalについて

JIF Capital Ltd.（旧JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd.）は、シンガポールを本拠とするアジア特化型のベンチャーおよびグロース投資会社です。

東南アジア、インド、東アジアを中心にエンタープライズテクノロジー、サイバーセキュリティ、デジタルプラットフォームなどのテクノロジー分野への投資を行っています。

同社は独立した運営体制のもと、機関投資家向けファンド運営の実務に沿った投資、ガバナンス、およびレポーティング基準を維持しています。

ウェブサイト

https://www.jif.capital/

メディアお問い合わせ

Name : Andy Lim

Title : Head of IT

Email : enquiry@jif.capital