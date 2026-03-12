中高生のための個別指導塾「モチベーションアカデミア」、吉祥寺・お茶の水の2エリアに新校舎を開校。

株式会社モチベーションアカデミア中学生・高校生のための個別指導塾モチベーションアカデミア お茶の水校、吉祥寺校開校（2026年3月）

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170）のグループ会社である株式会社モチベーションアカデミア（本社：東京都中央区、代表：佐々木快）は、運営する中高生向け個別指導塾「モチベーションアカデミア」（https://m-academia-s.com/）の新校舎として、2026年3月より「吉祥寺校舎」および「お茶の水校舎」での指導を開始いたします。 本展開は、すでに同地で開校している姉妹塾の中学受験専門の個別指導塾「SS-1」との連携を深めるもので、中学受験から大学受験まで、環境を変えることなく一貫した理念のもとで学習を継続したいという保護者・生徒のニーズに応えるものです。

■背景：中学受験後も続く「自立した学び」への高いニーズ

モチベーションアカデミアは、ただ勉強を教えるだけではなく、お子様と1対1で徹底的に向き合う個別指導を通して、勉強習慣を創る教育を提供しています。これまで、姉妹塾である中学受験専門の「SS-1」を卒業し、中高一貫校に進学する生徒・保護者の皆様より、「中学入学後も同じ環境・理念で学びを続けたい」というご要望を多数いただいておりました。

この度、教育ニーズの非常に高い吉祥寺エリア、および学生の街として知られるお茶の水エリアにおいて、SS-1とモチベーションアカデミアが併設されることにより、小学生から高校生までがシームレスに「自立した学び」を継続できる環境が整いました。

なお、当塾の指導理念である「自立した学び」への関心は非常に高く、2026年3月5日に発売された代表・佐々木快による新刊『13歳から身につけたい やる気アップ勉強法』（Gakken）は、発売直後よりAmazonの「学生の勉強法」「教育心理学」「中学生の保健体育」の3つのカテゴリで売れ筋ランキング1位を獲得（24時間連続維持）。 新校舎においても、この話題のメソッドを用いた指導を提供してまいります。

■新校舎の概要

吉祥寺校およびお茶の水校は、多くの学校が集まるエリアに位置し、最寄り駅からも徒歩圏内と通学に非常に便利な立地です。

■今後の展開について

【吉祥寺校舎】住みたい街として高い人気を誇り、教育意識の高いご家庭が集まる吉祥寺エリア。駅から徒歩5分の通り沿いに位置し、通塾のしやすさと落ち着いた学習環境を両立しています。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146475/table/14_1_752255e138defec1bede5eeddc46172c.jpg?v=202603121051 ]【お茶の水校舎】千代田区・文京区に隣接し、多くの進学校が集まるお茶の水エリアにおいて、学校帰りに立ち寄りやすい立地を活かし、安心して学習に専念できる環境を整えています。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146475/table/14_2_1ebb376b12fbc7f98bccbd8eb279b9c3.jpg?v=202603121051 ]

当面の間は、姉妹塾「SS-1」からの継続生への指導を優先し、一人ひとりの学習状況に合わせたきめ細やかなサポートを行って参ります。外部からの新規入塾に関しましても、受け入れ態勢が整い次第、順次公式サイト等でご案内を開始する予定です。

■中高生のための「個別指導塾モチベーションアカデミア」について

中高一貫校生が多く在籍する個別指導塾モチベーションアカデミア「やる気の専門家」が「完全1対1」で向き合う個別指導塾

教科指導だけではない「モチアカ式」の教育で、お子様の学習意欲を引き出し、勉強習慣や成績を根本から変えていきます。

定期テスト対策から推薦・総合型選抜まで、大学受験を見据えた一貫指導も当塾の強みです。

とくに、中学受験後、中だるみや、授業についていけないなどで悩まれている中高一貫校生が多く在籍。成績アップや第一志望合格に導いた実績があります。

3月5日発売の代表・佐々木の新刊。Amazon3カテゴリで1位を記録

2026年3月5日には、代表・佐々木快による新刊『13歳から身につけたい やる気アップ勉強法』（Gakken）を出版。本書は発売直後より、Amazon「学生の勉強法」「教育心理学」「中学生の保健体育」の3カテゴリで売れ筋ランキング1位（24時間連続維持）を記録するなど、独自の教育メソッド『モチアカ式』は大きな支持をいただいています。

モチベーションアカデミアの公式サイト：https://m-academia-s.com/

・資料請求（https://m-academia-s.com/contact/）

・「やる気の専門家」によるカウンセリングと「やる気タイプ診断」が無料で受けられる「学習相談」（https://m-academia-s.com/contact/bridge.html）

▼書籍『13歳から身につけたい やる気アップ勉強法』の詳細は、下記特設ページよりご確認いただけます

・書籍特設ページ（https://m-academia-s.com/books/yaruki-up.html）

「学び方」と「学ぶ姿勢」が変わる「モチアカ式」教育独自の指導技術「モチアカ式」

――お子様1人ひとりの個性に合わせて、最適な指導を。

モチベーションアカデミアでは、一人ひとり学び方、つまずき方が異なるお子様一人ひとりに合わせ、完全１対１の個別指導を行います。

「モチアカ式」は、独自の「やる気タイプ診断 BRIDGE」で、お子様の学習効果を最大化。

お子様の特性を科学的な分析から一人ひとりに最適な関わり方（褒め方・叱り方・目標の立て方など）を見つけ出し、ご家庭でのコミュニケーションにも活かせる"学習の羅針盤"です。

さらに、モチベーションアカデミアの講師は、科目の指導技術だけでなく「モチアカ式」の指導技術を身につけた「やる気の専門家」です。

やる気が上がる学び方が身につく『モチアカ式』教育とは。(https://m-academia-s.com/about/)

姉妹塾「中学受験専門 個別指導のSS-1」中学受験専門 個別指導のSS-1

中学受験 個別指導のSS-1(エスエスワン)は「今、やっておくべき学習」だけをプロ講師が効率良く教え、最短で塾の成績を上げるための、完全1対1の個別指導教室です。

SS-1の公式サイト（https://www.ss-1.net/）

■モチベーションアカデミアの公式SNS

モチベーションアカデミアでは、勉強習慣や受験など、中高一貫校生・中学生・高校生生の学びに役立つ最新情報を発信しています。

株式会社モチベーションアカデミア

・資本金：1億6,000万円（株式会社リンクアンドモチベーション100％出資）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15 階

・創業：2011年5月

・運営塾：

【小学生対象】進学塾に通う中学受験生のための個別指導塾「SS-1」

【中高生対象】学習塾「モチベーションアカデミア」

リンクアンドモチベーショングループの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4丁目12－15 歌舞伎座タワー 15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション