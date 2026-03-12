株式会社yett、経済産業省「クラウドサービスレベルのチェックリスト」に基づくEveridaysセキュリティチェックシートを2025年版に更新・公開

株式会社 yett

株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）は、自社が運営する法人向けクラウドストレージサービス「Everidays（エブリデイズ）」において、経済産業省（METI）の「クラウドサービスレベルのチェックリスト」に基づくセキュリティチェックシートを2025年の実績にもとづき更新・公開したことをお知らせいたします。

■ セキュリティチェックシート更新の背景

クラウドサービスの導入にあたり、情報セキュリティへの対応状況を事前に確認したいというニーズは年々高まっています。とくに官公庁・自治体や上場企業では、導入検討時にクラウドサービス提供者のセキュリティ対策を第三者基準で評価する運用が一般的になっています。



Everidaysでは2023年1月より、経済産業省「クラウドサービスレベルのチェックリスト」に基づいたセキュリティチェックシートを公開してまいりました。このたび、2025年の運用実績を反映し、各項目の回答内容を最新の情報に更新しました。

■ 経済産業省「クラウドサービスレベルのチェックリスト」とは

経済産業省が策定した、クラウドサービスの品質や安全性を利用者が確認するためのチェックリストです。データセンターの運用体制、データの取り扱い、バックアップ、暗号化、障害対応など、クラウドサービスを評価する際に必要な項目が網羅的に整理されています。



クラウドサービスの導入を検討する企業・組織のIT担当者が、サービス提供者のセキュリティ水準を横並びで比較・評価する際に広く活用されています。

■ ダウンロード方法

セキュリティチェックシートは、以下のページからダウンロードいただけます。



◆セキュリティ関連資料ダウンロード：https://everidays.com/resources/form-secdownload01



セキュリティホワイトペーパーも同ページからあわせてダウンロード可能です。

よくあるご質問

Q. セキュリティチェックシートとは何ですか？

A. クラウドサービスのセキュリティ対策状況を、経済産業省が定めた項目に沿って記載した資料です。導入検討時のセキュリティ評価にご利用いただけます。

Q. セキュリティチェックシートのダウンロードに費用はかかりますか？

A. いいえ、無料でダウンロードいただけます。



Q. Everidaysはどのようなセキュリティ認証を取得していますか？

A. ISO/IEC 27001（ISMS）、ISO/IEC 27017（クラウドセキュリティ）、ISO/IEC 27701（ISMS-PIMS）の認証を取得しています。

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内のMicrosoft Azureデータセンターで保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。



中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1,000社以上の組織でご利用いただいております。



電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。



