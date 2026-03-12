指先から生まれる、世界にひとつのピクセルアート。無限に広がる表現力を形にする『ドット絵クリエイター』が、株式会社やのまんから2026年3月中旬に登場。
ドット絵クリエイター
ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）は1974年から50年以上培っているジグソーパズル製造技術を活かして企画製造した「ドット絵クリエイター」を2026年3月下旬に発売します。"ジグソーパズル"は固定の絵を完成させるホビーですが、それとは逆にピースを使って自由な絵を創ることが出来ないかという発想の転換から生まれた製品です。
商品説明ページ(公式)：https://www.yanoman.co.jp/topic/dot/
様々な作例を掲載しています。何からやればいいかわからない方は作例からチャレンジすることをおススメしています。
商品説明詳細 :
ドット絵クリエイターとは？
四辺どこでも組合せることが可能
約2cmの小さな相似形ピース(ドット・ピース)
四辺どこでも繋げることができる相似形ピース(ドット・ピース)を使って表現力を無限大に広げる新感覚のドット絵アート(pixel art)作成ツールです
開発の背景「表現すること」をもっと身近に
デジタル全盛の時代だからこそ、自分の手でひとつひとつピースを当てはめ、形を作っていく「アナログな没入感」が見直されています。しかし、従来のアートホビーは「完成見本通りに作る」ものが多く、自由な表現にはハードルがありました。「ドット絵クリエイター」は、絵を描くことが苦手な方でもピースを組み合わせるだけで、誰にも縛られない自由な表現力を養えるツールとして開発されました。
ドット絵クリエイターの推しポイント枠にとらわれない「無限の拡張性」
本製品はベースとなるキャンバスもありません！手のひらサイズの作品から、壁一面を覆うような壮大な大作まで、あなたの想像力に合わせて大きさを無限に広げることができます。
試行錯誤を形にする「ドット・ピース」
相似形ピース(ドット・ピース)をはめ込む方式でやり直しが容易なため、納得がいくまで何度でも表現を追求できます。この「試行錯誤」のプロセスこそが、ユーザーの表現力を自然に育みます。
「飾る」ことで完成する、暮らしの中のアート
完成した作品は、インテリアとしてフレームなどに入れて飾ることができます。自分で創り上げた「世界にひとつだけの傑作」が日常の空間を彩り、暮らしに潤いをもたらします。
作品例神奈川沖浪裏
作品「神奈川沖浪裏」
日本を代表する作家葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』を、24×24のドットにて再現しました。青系で構成されている波に対して、ハニーイエロー、デザートサンドイエローで背景を作成することで、波の形状や色が映える配色にしています。波はディープネイビーやスカイブルーを不規則に混ぜながら配置し、単なる塗りつぶしでは表現できない「水の流れ」をつくり、動いている波に見せています。名画の計算しつくされた表現を自分なりに楽しむこともドット絵クリエイターの魅力です。
うさぎ
作品「うさぎ」
16×16のドットで表現しています。ナイトブラックをうさぎのシルエットの外周に使用して、背景と明確に区別できるようすることで、強く印象を残す絵の表現としています。これにより、うさぎをキャラクターのようにポップに浮き上がらせています。
商品概要- 発売日：2026年3月下旬
- 商品特長：相似形ピースで様々な絵を描けるドット絵作成ツール
- 商品シリーズ名：ドット絵クリエイター
- 種類：単色カラー(80ドットピース入)／16種 ・ 5色セット／2種
- 単色価格：各1,100円(税込)
- セット価格：各5,280円(税込)
- 商品一覧URL：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=896
商品一覧 :
単色(各1,100円)
スノーホワイト
ナイトブラック
フォググレー
ディープネイビー
レイクブルー
スカイブルー
グレープパープル
ライトパープル
オーロラレッド
バークブラウン
デザートサンドイエロー
テラブラウン
シャインオレンジ
ハニーイエロー
フォレストグリーン
リーフグリーン
5色セット(各5,280円)
トライアルセットエナジー（赤系セット）
トライアルセットクール（青系セット）
株式会社やのまんについて
1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。
現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。
会社概要
社名：株式会社やのまん
本社所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F
代表取締役：矢野 宙司
事業内容： ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売
設立： 1954年1月
HP：https://www.yanoman.co.jp/
X：https://twitter.com/puzzle_yanoman
note：https://note.yanoman.co.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ