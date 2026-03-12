パーソルクロステクノロジー、CAE解析をより身近に低コストで導入可能とする「サブスクリプションサービス」を提供開始

パーソルクロステクノロジー株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループで、テクノロジーソリューション事業を手がけるパーソルクロステクノロジー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：正木 慎二、以下：パーソルクロステクノロジー）は、製品開発に欠かせないCAE（Computer Aided Engineering）解析を、必要なときに専門エンジニアの技術支援として利用できる新たなサブスクリプション型サービスを開始しました。初期投資や人材不足といった導入ハードルを下げ、企業のCAE活用をより手軽かつ低コストに支援します。

■背景：製品開発に欠かせないCAE解析導入のハードルが高く、導入に足踏みをしている企業が多い

製造業の開発現場では、試作期間の短縮や効率化の観点から、CAE活用の重要性は広く認識されています。しかし、製造業向けの調査※1では、設計者CAEを「実施していない」企業が29%、さらに「全社で実施している」企業は10.7%にとどまるなど、実際の普及は伸び悩んでいる状況があります。導入に至らない背景には「解析に関する知識不足」や「予算が確保できない」、「どのようなツールを選べばよいかわからない」といった理由が挙げられています。

パーソルクロステクノロジーでは、これまでもCAE解析サービス、コンサルティングサービスを提供しておりますが、今回は、企業規模に関わらず上記のように導入に課題を感じているお客さまに向け、より柔軟に低コストでサービス提供が可能となる「CAEサブスクリプションサービス」の提供を開始しました。

CAE解析とは？メリット・デメリット、アウトソースの注意点を解説

https://persol-xtech.co.jp/column/tech-solutions/20251008-014331.html

※１ アイティメディア株式会社「【調査レポート】設計者CAEの取り組みに関する実態 2025」https://wp.techfactory.itmedia.co.jp/contents/89787

■概要：パーソルクロステクノロジーだからこそ実現可能なサブスクリプションサービス

本サービスは、初期投資不要で「必要なとき」に「必要な分だけ」解析支援を依頼できる点が、最大の特長です。解析実績・教育・設備・を含めた総合的な技術基盤を持つ当社だからこそ提供できる仕組みです。将来的なAI活用までのステップにもサブスクリプションサービスは有効です。

＜サブスクリプションサービスの提供が可能な4つの理由＞

（1）多領域の解析に対応できる技術力

→自動車・ロボット・航空宇宙・家電など幅広い領域で、構造解析・機構解析・熱流体解析・最適化解析など多彩な解析技術を有し、年間50件以上（2025年度）の支援実績もあります。お客さまの課題解決に最適な手法の選定・提案が可能です。

（2）工数変動に対応できる豊富なエンジニア人材

→案件ごとに工数変動が大きいCAE解析。当社には、高度なスキルを持つ計算力学技術者（固体力学・振動・熱流体）2級、1級、上級アナリストが多数在籍しており、必要なタイミングで必要な量の解析支援を提供できる体制を整えています。

（3）複数の解析ソフトとサーバーを保有する充実した設備

→解析種類に応じて必要なソフトが異なるCAEの特性に対し、当社は多数のソフトとサーバー設備を自社保有。お客さまはライセンス費用を負担することなくサービスを利用でき、コストを抑えたCAE解析評価を実現します。

（4）コンサルティングから運用支援、人材育成まで担える総合力※2

→当社には製造業現場を知るエンジニア視点で潜在的な課題を掘り起こし、戦略立案するコンサルティングから、CAE解析の伴走支援、解析手法構築後の運用支援までEnd to Endでの支援実積があります。さらに、CAEエンジニアの育成実積も豊富なため、要望に合わせたアウトプットと運用支援が可能です。

※２ サブスクリプションサービスで対応可能な範囲は別途お問い合わせください。

＜選べる3つのプランをご用意。開発ボリュームに合わせて選択可能＞

開発ボリュームやリソース状況に合わせて、1カ月40時間～の3プランから選択可能です。まずはCAE解析がどのようなものか知りたい、というお客さまにはお気軽に最短2カ月からお試し可能です。

パーソルクロステクノロジーは、自動車部品の強度解析、冷却性能解析やロボットアームの機構解析、段ボールの落下衝撃解析、急速充電器の熱流体解析など、複雑で高レベルなCAE解析を、請負・人材派遣といった契約形態で支援してきた実績があります。このたびのサブスクリプションサービスの追加に伴い、お客さまは、自社の課題やニーズに最も適した契約形態から選択することができます。

「専門人材が不足している」「開発のスピードや精度を上げたい」など、CAE活用を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。パーソルクロステクノロジーは確かな技術力でお客さまの生産性向上を支援していきます。

・パーソルクロステクノロジーの「CAE解析サービス」についての詳細はこちらをご覧ください。https://persol-xtech.co.jp/service/cae/

・サービスについてのお問い合わせ（法人・個人）はこちら https://persol-xtech.co.jp/contact/

