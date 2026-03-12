【3月11日解禁】バックカントリーの理想を形に。ユタ発『CARDIFF SNOWCRAFT』26-27早期予約を開始いたしました。――即戦力 スプリットボード限定20セットを特別展開。

ライクス株式会社

「雪山を歩き、自分のラインを刻む。」

アメリカ・ユタ州の聖地ワサッチ山脈で、建築家兼スノーボーダーのSam Bawdenによって産声を上げた『CARDIFF SNOWCRAFT（カーディフスノークラフト）』。 日本国内正規輸入代理店のライクス株式会社は、2026年3月11日より、公式オンラインストアにて先行予約販売を開始しました。 今季の目玉は、コアなライダーの期待に応える「限定20セットの即戦力パッケージ」。 世界的に信頼されるBlack Diamond製スキンをセットにし、熟練の職人（√J FACTORY）によるチューンナップを施した状態で、11月頃にお届けします。 カナダの工場で再生可能エネルギーを用いて製造されるサステナブルな誇りと、建築学に基づいた緻密な設計。 3月31日までの期間中、デポジット20%の支払いで、自分だけの「旅の相棒」を確保できる特別な機会を提案します。 自らの道を切り拓くすべてのスノーボーダーへ、最高の準備をここから。

ライクスオンラインストアはこちら

https://shop.likesdowell.co.jp/

26-27カタログデータはこちらから

https://drive.google.com/file/d/169g4eGxHDFC0HTECY0lx_I2WhBvO7BPs/view?usp=drive_link

CARDIFF SNOWCRAFT 2026-2027 COLLECTION

CARDIFF SNOWCRAFTはアメリカ・ユタ州で生まれたスノーボードブランド。

バックカントリーライディングをルーツとし、スプリットボードからフリーライド、パウダーボードまで幅広いラインナップを展開しています。

すべてのボードはカナダの工場で再生可能エネルギーを使用して製造され、工場から半径約100km圏内の製材所から調達された木材を使用。環境負荷を抑えながら高性能なスノーボードを生み出しています。

■スプリットボード限定 早期予約特典

スプリットボードをご予約のお客様限定で、バックカントリーですぐに使用できる特別セットを【限定20セット】ご用意しました。

セット内容

・Black Diamond クライミングスキン

・スキンシールカットサービス（希望者のみ）

・ニューボードチューンナップ（√J FACTORY）

通常別売りとなるスキンシールをセットにし、希望者にはボードに合わせたスキンカットを行い、ニューボードチューンナップを施した状態でお届けします。



■ニューボードチューンナップ特典

早期予約特典として、スノーボード専門チューンナップファクトリー

√J FACTORYによるニューボードチューンを無料で施工。

内容

・サンディング

・エッジ加工

・ダリング

・保護ワックス

・パッキング

滑りやすい状態に仕上げてお届けします。

■予約販売について

予約期間

2026年3月11日 ～ 3月31日

販売サイト

LIKES ONLINE STORE

https://shop.likesdowell.co.jp/

納期予定

2026年11月頃

■PRODUCT

Rotor D-Twin Snowboard

上代 100,000円（税別)

フリースタイル性能をベースに、わずかなディレクショナリティを加えたモデル。

ディレクショナルツインシェイプとセンタードHALFcamber設計により、スイッチ性能を維持しながら、よりスムーズなターン導入と安定した滑走性能を実現します。

グルーマーでのカービング、ナチュラルヒット、パークラップまで幅広く対応。

フリースタイルの自由度と、オールマウンテンでの安心感を両立した一本です。

Rotor T_Twin Snowboard

上代 100,000円（税別)

フリースタイルフィールドにおいて「左右対称の操作性」「高い精度」「創造的なライディング表現」を重視するライダーのために開発されました。トゥルーツインシェイプ、センタードキャンバープロファイル、そしてライダーのスタンスを基準に最適化されたジオメトリーにより、直感的なエッジコントロールとバランスの取れた反発力、スイッチライディングでの自然な操作性を実現。パークでのラップ、レールセッション、そしてオールマウンテンにおけるフリースタイルのレベルアップに最適な一本です。

Swell Enduro Splitboard

上代 160,000円（税別)

※154cmのみスワローテールになります。

ディープテレインにおけるサーフインスパイアードなライディングのために磨き上げられたモデル。

6.5m、7.5m、8.5mという異なるサイドカットと30mmのテーパーを組み合わせ、サーフィーなキャンバープロファイルと独自のノーズ形状により、優れた浮力、流れるようなライディングフィール、そしてスムーズなカービング性能を高次元で融合しています。

RADIcAL SIDECUTジオメトリーは、前足側に大きなアーク、後足側にタイトな半径を採用することで、自然で流麗なターン移行と鋭いレスポンスを実現。

【26-27モデル】SPLITBOARD 早期予約セット（スキンシール付）

通常は別売りとなるスキンシールをセットにし、さらにシールカット・チューンナップを済ませた状態でお届け。

購入後すぐにバックカントリーへ向かえる、LOS限定のスペシャルセットです。

数量限定20セットのみの早期予約特典となります。

● Black Diamond グライドライト ツアースキン スプリットボード

● スキン収納バッグ（CARDIFFロゴ）

● スキンシールカットサービス（希望者は備考欄に「シールカット希望」とご記入ください）

● チューンナップ済ボード

About CARDIFF SNOWCRAFT（カーディフ スノークラフト）

CARDIFF SNOWCRAFTの起源は、アメリカ・ユタ州ワサッチ山脈にある「Cardiff Fork」にあります。

創業者であるスノーボーダー兼建築家の SAM BAWDEN は、この地でのスノーボードやトレッキングの体験を通じて強く影響を受け、自らが登り滑る山のために、より優れたスプリットボードとスノーボードを作りたいという信念からブランドをスタートさせました。

ブランドロゴには、進むべき方向を示すコンパスの意味が込められています。

またブランド理念である “STAND IN HIGH PLACES” には、山の頂に立つこと、そして自然と向き合いながら自らの道を切り拓いていくという想いが込められています。

雪山から学び、人として成長しながら次の高みを目指す。

それがCARDIFF SNOWCRAFTの哲学です。

“Walk the mountains, ride your line.”

雪山を歩き、自分のラインを刻む。

スノーボードを楽しみ、雪山への探求心を持ち続けているなら、あなたも私たちの仲間です。

ぜひ CARDIFF CREW の一員として、カーディフスノークラフトの世界を体験してください。

オフィシャルWEBサイト

https://cardiffsnow.jp/

公式オンラインストア

https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_cardiff

Instagram

https://www.instagram.com/cardiffsnowcraft_jpn/