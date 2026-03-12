ユーザックシステム、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

ユーザックシステム株式会社

ユーザックシステム株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：小ノ島 尚博、以下 当社）は、経済産業省および日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する法人として、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

当社は、企業の業務効率化や生産性向上を支援するソフトウェア・サービスを提供しています。その価値を生み出す基盤は、社員一人ひとりの力にあります。社員が心身ともに健康で、安心して能力を発揮できる環境づくりこそが、持続的な企業成長とお客様への提供価値向上につながると考え、健康経営を推進してきました。

今回の認定は、こうした考え方のもとで進めてきた取り組みが評価されたものと受け止めています。

当社の健康経営への取り組みについて：https://www.usknet.com/company/kenkoukeiei

■健康経営に関する主な取り組み

当社では、以下の3つの視点を大切にしながら、健康経営を推進しています。

1．心身の健康づくり

定期健康診断の受診促進や健康状態の把握、ストレスチェックの実施などを通じて、社員の心身の健康維持・増進を支援しています。

2．働きやすい職場環境の整備

業務効率化や働き方の改善、ITツール活用による生産性向上を進め、無理なく働ける環境づくりに取り組んでいます。

3．つながりとコミュニケーションの促進

部署を越えたコミュニケーションや社内活動の活性化を通じて、安心して働ける組織づくりを推進しています。

また、社員の働きやすさや満足度を定期的に把握するサーベイを実施し、その結果を職場環境の改善にも活用しています。社員一人ひとりが自分らしく力を発揮できる「ウェルビーイング」の向上も重視しています。

【代表取締役社長 小ノ島 尚博 コメント】

当社は、ソフトウェアを通じて企業の業務改善や生産性向上を支援する会社です。その価値を生み出すのは、言うまでもなく社員一人ひとりです。

社員が安心して働き、自分の力を発揮できる環境を整えることは、企業として非常に重要な責任であると考えています。

このたびの認定を励みに、今後も社員の心身の健康を支えるとともに、働きがいのある職場づくりを進めてまいります。健康経営を通じて、企業としての持続的な成長と社会への貢献を目指していきます。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

ACTION！健康経営｜ポータルサイト（健康経営優良法人認定制度）(https://kenko-keiei.jp/)

会社紹介

社名：ユーザックシステム株式会社

本社：大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F

代表者：代表取締役社長 小ノ島 尚博

1971年の創業以来、お客様の業務課題を解決するノウハウとシステムをパッケージ化した「名人シリーズ」を提供しています。

RPA、EDI、物流・帳票分野においては、コストパフォーマンスに優れ、短期間で安心して導入でき、基幹システムとの連携も容易なアプリケーションを継続的に開発。

近年では、人手不足や働き方改革といった社会課題に対応する中で、特に多くの企業で負担が大きい「受注業務」の自動化に着目。AIエージェントとRPAを組み合わせたソリューション「Knowfa 受注AIエージェント」の開発・提供を進めています。

ユーザックシステム ホームページ：https://www.usknet.com/

