【花嫁インフルエンサー】″結婚観が多様化する時代″に対応。独自スコアリングを活用した「成果創出モデル」へアップデート

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹）は、これまで提供してきたウェディング特化型インフルエンサー施策を、花嫁フェーズの可視化と独自スコアリングを掛け合わせた成果創出モデルへと高度化したことを発表しました。

業界が抱える見えにくい壁

ウェディング関連のPR施策において、インフルエンサーを起用する際に見落とされがちな要素があります。それは、花嫁のライフフェーズの違いです。例えば、SNS上の花嫁インフルエンサーには次のような状態が存在します。

・プレプレ花嫁（これから結婚予定）

・プレ花嫁（結婚準備中の花嫁）

・卒花（結婚式実施済）

・まだカップル段階

一見似ているように見えるこれらの状態ですが、実際には施策成果に大きく影響する重要な要素です。例えば、来館予約を狙うなら「プレ花嫁」認知拡大なら「プレプレ花嫁層～卒花層」体験談訴求なら「卒花層」といったように、最適な設計は大きく異なります。しかし現状では、InstagramやTikTokなど複数のSNSを横断しながら、インフルエンサーの結婚準備状況を調査・特定するには膨大な時間とリソースが必要となっています。

プラコレの解決策

１.花嫁インフルエンサーコミュニティの保有

プラコレは、自社ウェディングメディアの運営を通じて、花嫁インフルエンサーとの継続的なコミュニティを形成しています。このコミュニティでは、・プレプレ花嫁（これから結婚予定）・プレ花嫁（結婚準備中の花嫁）・卒花（結婚式実施済）といった花嫁フェーズの状態を把握した上でのアサインが可能です。一般的な施策のようにゼロから探すのではなく、既に接点のある花嫁インフルエンサーとのネットワークを活用できる点が強みです。

２. 独自スコアリングによる成果設計

さらにプラコレでは、これまでのウェディングPR施策の実績データを分析し、成果につながりやすい「花嫁フェーズ×インフルエンサー特性」を定義しました。具体的には以下の指標をもとに評価を行っています。

・来館創出傾向

・CV貢献度

・投稿後の行動変容

・エンゲージメントの質

これらを総合的に分析し、インフルエンサーを独自スコアリング。感覚的なキャスティングではなく、成果確度を見極めたアサインモデルとして活用しています。

なぜ今、このモデルなのか

結婚観の多様化や情報接触の変化により、花嫁世代へのアプローチはより精緻な設計が求められる時代になっています。「誰が発信するか」だけでなく、どのフェーズの花嫁が発信するか”が、施策成果を大きく左右します。プラコレでは、花嫁という存在を単なる属性としてではなく、“ライフイベントの状態”として捉えることで、より成果につながるPR設計を実現していきます。今後もプラコレは、花嫁コミュニティとメディアの強みを活かし、ブライダル業界のマーケティング支援を進めてまいります。

