プラスチック67％削減の「シママース」、売上の一部を沖縄の海洋保全へ寄付

シママース本舗(株式会社青い海、本社：沖縄県糸満市、代表者：又吉元榮）は、環境配慮型商品「シママース300g」の売上の一部を、一般財団法人沖縄美ら島財団へ寄付いたしました。

本商品は、従来のプラスチック製包材と比べてプラスチック使用量を約67％削減した紙製包材を採用しており、商品を通じて沖縄の海洋環境保全への貢献を目指しています。

今回の寄付は、沖縄美ら島財団が行う沖縄の海洋生物の生物多様性や生態に関する調査研究など、海洋保全活動に役立てられます。

寄付の概要

（左から）一般財団法人沖縄美ら島財団の足達専務理事、当社専務取締役 屋嘉比

シママース本舗は、沖縄の自然環境保全活動を支援する取り組みとして、環境配慮型商品「シママース300g」の売上の一部を一般財団法人沖縄美ら島財団へ寄付しました。

本商品は、外装に紙製包材を採用することで、従来のプラスチック製包材と比較してプラスチック使用量を約67％削減しています。

また、紙製でありながら消費者ニーズの高いチャック付き設計を採用し、さらにスリット構造を工夫することで、紙パッケージでも長期間自立できる安定感を実現しました。

本商品の売上の一部は、沖縄美ら島財団が行う沖縄の海洋生物の生物多様性や生態などの調査研究に活用され、沖縄の海洋環境保全に役立てられます。

取り組みの背景

紙製包材を採用した「シママース300g」

沖縄は、サンゴ礁をはじめとする多様な海洋生態系を有する地域として知られています。

しかし近年、海洋環境の変化や海洋ごみ問題など、自然環境を取り巻く課題も指摘されています。

シママース本舗では、こうした課題に対し、商品づくりを通じて環境保全に貢献する取り組みを進めています。

その一環として、外装に紙製包材を採用した「シママース300g」を発売し、商品の売上の一部を沖縄の海洋保全活動へ寄付する仕組みを導入しました。今回の寄付が、沖縄の自然環境や海洋生物の保全活動の一助となることを願っています。

今後の取り組み

シママース本舗では、日々の食卓を支える商品づくりを通じて、環境や地域社会に配慮した取り組みを進めています。「シママース300g」は、日々の料理を彩るだけでなく、商品を選ぶことで環境保護にもつながる製品として開発されました。

当社は「シママース本舗 SDGs宣言」を掲げ、沖縄の海の恵みと地域の皆さまへの感謝を大切にしながら、「おいしい」を創造・提供する企業として、社会の持続的発展と人・社会・地球につながる豊かな地域社会の実現に貢献してまいります。

■沖縄美ら島財団の事業に関して

1976年設立。「沖縄美ら海水族館」の運営をはじめ、沖縄周辺にみられる、熱帯・亜熱帯性の海洋生物の研究を通じ、自然環境の保全と持続可能な利用に貢献しています。くわしくは、沖縄美ら島財団ホームページをご覧ください。

https://churashima.okinawa/

■シママース本舗について

シママース本舗は、沖縄の海の恵みを生かした塩づくりを行う製塩メーカーです。

沖縄の製塩業を復活させたパイオニアとして、沖縄ならではの価値が詰まった製品を展開しています。

「沖縄からおいしいの起点に」をスローガンに、沖縄の人々の暮らし、自然、風土と向き合いながら、塩づくりを起点としたものづくりを続けています。

■会社概要

社 名：シママース本舗（株式会社青い海）

所 在 地：沖縄県糸満市西崎町4丁目5-3

創 業：1974年2月2日

代表取締役：又吉 元榮

広報問合せ：石嶺 百合子（aoiumi-marketing@aoiumi.co.jp）

事 業 内 容：食塩製造・加工・販売、観光施設「Gala青い海」運営 他

コーポレートサイト：https://www.aoiumi.co.jp/