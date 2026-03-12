熱を解き放ち、眠りを変える─放熱テクノロジー搭載「ZUKANフトン」発売

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、2024年発売の「ZUKAN PILLOW（ズカンピロー）」に続くシリーズ第2弾として、放熱シート内蔵の敷ふとん／トッパー「ZUKAN（ズカン）フトン」を2026年3月20日（金）に発売いたします。

ZUKAN フトンZUKAN フトン 内部イメージ

ZUKANフトンは、寝床内の熱を逃がし表面温度を2.6℃低く保つ、放熱テクノロジー搭載の寝具です。

ZUKAN PILLOWの発売後、「夜中の不快感が減った」「暑さを感じにくくなった」といった声が多く寄せられました。その技術を枕だけでなく、 “身体全体で実感できる快適さへ”という思いから、ZUKANフトンは誕生しました。

■今年の夏も“暑い” 気象予測が示す避けられない猛暑

気象庁が発表した2026年の「暖候期予報」では、この夏（6～8月）は全国的に気温が平年より高く、各地で猛暑となる恐れがあると公表されています。※

さらに、日本気象協会の長期予想では、2026年夏は梅雨明けが早く、暑さの到来も早い上に猛暑・多雨の夏になると指摘、2025年よりも長く厳しい暑さが続く可能性が示されています。※2

今年の夏は「暑い。しかも長い。」そのような環境下で私たちができるいちばんの対策は、“暑さに負けない睡眠環境を整えること”です。

※ウェザーニュース：https://weathernews.jp/news/202602/240116/

※2 tenki.jp：https://tenki.jp/forecaster/t_yoshida/2025/12/18/37065.html

■ 熱を逃がすZUKANテクノロジー

ZUKANフトンには、ドイツで研究開発された独自の放熱シート「ラジテック」を内蔵。睡眠中の寝具内にこもる熱を自然に逃がし続け、寝床内の環境を整えます。

さらに、ZUKAN PILLOWでも好評だったジェル層が体圧を分散、加えてフトンとの密着を防ぐことで、放熱効果をより高める仕組みに。

このZUKANテクノロジーの放熱効果により、放熱シートを使用しない時に比べ表面温度が2.6度低い状態を維持します。

■1枚で寝心地が変わる。ZUKANフトンの3つの特長

１. 敷ふとん／トッパーの2way仕様

―敷ふとんとして：表面はジェル層でソフトに、裏面はプロファイル層でしっかりした寝心地（両面仕様）

―トッパーとして：お使いのマットレスに重ねるだけで、ジェル層特有の“浮遊感”へ。

２. 放熱×体圧分散のハイブリッド構造：熱を逃しながら、身体の負担を軽減し、快眠へ導く。

３. 三つ折り収納で来客用にも便利：コンパクトに畳めるため、収納しやすく、多用途に使いやすい設計。

敷ふとん／トッパー「ZUKAN フトン」商品概要

ZUKAN フトン三つ折り時

（※）ZUKAN フトンの表面温度変化試験

放熱シートを採用したZUKAN フトンと放熱シートを採用しない敷寝具で、表面温度の変化を見た。6時間経過後、ZUKAN フトンの表面温度は放熱シートを使用しない時と比べて2.6℃低かった。（ラジテック製造元調べ）

【発売日】 2026年3月20日（金）

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 全国の家具店、百貨店、量販店、ECサイトなど

【初年度販売目標】 1,200枚