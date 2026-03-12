『葬送のフリーレン』のトレーディング ちびキャラ 社交界ver. アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『葬送のフリーレン』の商品11種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『葬送のフリーレン』の商品の受注を3月9日（月）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1183?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





フリーレン、フェルン、シュタルク、ヒンメル、ハイター、アイゼンの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインしました。




▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. アクリルスタンド







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（最大約）70×42mm以内　台座：（約）直径39mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. アクリルキーホルダー







カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全10種


サイズ：（最大約）66×42mm以内　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. アクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. グリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「フリーレン&ヒンメル A ちびキャラ 社交界ver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. クリアダイカットステッカー







クリア素材のため、耐水性・耐候性に優れています。


パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全10種


サイズ：（最大約）72×50mm以内


素材　：PET、PP




▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. イラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)


種類　：全14種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼ちびキャラ 社交界ver. Tee





スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。


日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：各 \5,478(税込)


種類　：全2種（フリーレン&ヒンメル、新パーティー）


サイズ：ユニセックス XL、XXL


素材　：綿100％




▼ちびキャラ 社交界ver. ランチトートバッグ





お弁当が入る使い勝手の良いサイズ感で、ちょっとしたおでかけに適したアイテムです。


日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：各 \2,178(税込)


種類　：全2種（フリーレン&ヒンメル、新パーティー）


サイズ：（約）高さ20×幅30×底マチ部分10cm


素材　：綿100%




▼ちびキャラ 社交界ver. マルチデスクマット





デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,960(税込)


種類　：全2種（勇者一行、新パーティー）


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼ちびキャラ 社交界ver. マグカップ





少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。


お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。



※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。


※耐熱温度は120℃となります。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全2種（フリーレン&ヒンメル、新パーティー）


サイズ：（約）直径82×高さ95mm


素材　：陶器




▼ちびキャラ 社交界ver. ポストカード4枚セット







ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\715(税込)


サイズ：（約）14.8×10cm


素材　：紙




(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会