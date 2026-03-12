「UEFAチャンピオンズリーグ」を、今シーズンに引き続き 2030-31シーズンまでの5シーズンWOWOWで独占生放送・全試合ライブ配信決定！

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本均、以下「WOWOW」）は、「UEFAチャンピオンズリーグ」を、2025-26シーズンに続いて2030-31シーズンまでの5シーズン独占生放送・全試合ライブ配信することを決定いたしました。

現在WOWOWにて2025-26シーズンの熱戦をお届けしている「UEFAチャンピオンズリーグ」（CL）は、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する欧州を代表するクラブの頂点を決める世界最高峰のサッカーの大会。出場する全36チームがリーグフェーズを戦い、その中からノックアウトフェーズへ進出し頂点を目指します。

また「UEFAチャンピオンズリーグ」に加え、「UEFAヨーロッパリーグ」（EL）、「UEFAカンファレンスリーグ」（ECL）も注目の試合を独占生放送・ライブ配信にてお届けいたします。各国の強豪がしのぎを削る世界最高峰の戦いをぜひWOWOWでお楽しみください。

＜放送・配信情報＞

◆「UEFAチャンピオンズリーグ」

2025-26シーズンを放送・配信中

リーグフェーズ～決勝（日本時間5月31日（日））まで独占生放送・全試合ライブ配信

◆「UEFAヨーロッパリーグ」

2025-26シーズンを放送・配信中

リーグフェーズ～決勝（日本時間5月21日（木））まで注目試合を独占生放送・ライブ配信

◆「UEFAカンファレンスリーグ」

2025-26シーズンを放送・配信中

リーグフェーズ～決勝（日本時間5月28日（木））まで注目試合を独占生放送・ライブ配信

※放送・配信スケジュール等の詳細は、WOWOWサッカー 番組オフィシャルサイト（ https://www.wowow.co.jp/sports/clel/ ）よりご確認ください。

■WOWOWのサッカー関連最新情報は、番組オフィシャルサイトほか各種SNSでもお届けしています。

WOWOWサッカー 番組オフィシャルサイト：https://www.wowow.co.jp/sports/clel/

WOWOWオンデマンド サッカーページ：https://wod.wowow.co.jp/genre/106

WOWOWサッカー公式X：https://x.com/wowow_soccer

WOWOWサッカー公式YouTube：https://www.youtube.com/@wowowsoccer

WOWOWサッカー公式Instagram：https://www.instagram.com/wowowsoccer/

WOWOWサッカー公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wowow_soccer