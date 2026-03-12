「UEFA女子チャンピオンズリーグ」を、今シーズンから2029-30シーズンまで新たにWOWOWで放送・配信決定！

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、「UEFA女子チャンピオンズリーグ」を、2025-26シーズンの準々決勝から決勝まで全試合独占ライブ配信するとともに準決勝・決勝は独占生放送、さらに2029-30シーズンまで注目の試合を独占生放送・ライブ配信することを決定いたしました。当社での「UEFA女子チャンピオンズリーグ」放送・配信は今シーズンが初めてとなります。

「UEFA女子チャンピオンズリーグ」は、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する欧州女子サッカークラブの頂点を決める世界最高峰のサッカーの大会。WOWOWでは、2025-26シーズンを日本時間の3月25日（水）より始まるノックアウトフェーズ 準々決勝から5月24日（日）の決勝までお届けいたします。また、2026-27シーズンから2029-30シーズンについては、リーグフェーズから決勝までシーズンを通して放送・配信予定です。

今シーズンの注目は、日本女子代表選手の活躍。世界の強豪チームに多くの日本人が所属しており、準々決勝ではバイエルンの谷川萌々子と、マンチェスター・ユナイテッドの宮澤ひなたによる日本人対決が実現。日本人所属チームのどちらかが、4月に行なわれる準決勝へ進むことになります。WOWOWでは、近賀ゆかり、鮫島彩、岩渕真奈ほか豪華解説陣を迎え、準々決勝は注目試合を実況・解説付きでライブ配信、準決勝・決勝は全試合を実況・解説付きで生放送・ライブ配信いたします。熱戦の模様を実況・解説とともにぜひお楽しみください。

※決勝はキックオフ時間の最終確定に従い日付が変更になる可能性がございます。放送・配信スケジュール等の詳細は、WOWOWサッカー 番組オフィシャルサイト（ https://www.wowow.co.jp/sports/clel/ ）よりご確認ください。

