【3/16(月)開始】日本棋院公式アプリ「囲碁シル」、AI囲碁ロボット「SenseRobot」とコラボキャンペーンを開催！コラボ限定アイテムに加え、条件達成でレンタル割引クーポンも
日本棋院公式アプリ「囲碁シル」は、AI囲碁ロボット「SenseRobot」(伊藤電機株式会社 国内正規販売代理店)とのコラボキャンペーンを3月16日(月)13時より期間限定で開催いたします。
本コラボでは、アプリ内で獲得できるコラボ限定の定石カードやプレイヤーアイコンに加え、所定の条件を達成することでSenseRobotのレンタル割引クーポンも獲得可能。さらにSNSキャンペーンでは、抽選でSenseRobot本体や関連グッズが当たります。
囲碁を「始めたい」「もう一度やってみたい」「もっと強くなりたい」-そんな気持ちを後押しし、今回のコラボが1人でも多くの方に囲碁の楽しさを知っていただくきっかけになればと考えています。
囲碁シル × SenseRobot コラボキャンペーン概要
本コラボは、アプリ内で楽しみながら学べる仕掛けと、リアルの囲碁体験（SenseRobot本体プレゼントおよびレンタル割引）につながる特典を組み合わせたキャンペーンです。
「アプリで触れる → 上達が楽しくなる → もっと打ちたくなる」その流れを、限定アイテムやクーポン、SNSプレゼントで盛り上げます。
１. アプリ内キャンペーン：限定アイテム＆レンタル割引クーポンを獲得
キャンペーン期間中、アプリ内のミッションやショップで以下の特典が獲得できます。
- コラボ限定 定石カード（コレクション要素としても楽しめる限定デザイン）
- コラボ限定 プレイヤーアイコン（プロフィールに設定可能）
- SenseRobotのレンタル割引クーポン（SenseRobot本体を割引価格でレンタル可能）
※獲得条件・付与タイミング・クーポン利用条件などの詳細は、アプリ内のお知らせをご確認ください。
※キャンペーン内容は予告なく変更・終了となる場合があります。
２. SNSキャンペーン：SenseRobot＆関連グッズが当たるチャンス
アプリ内だけでなくSNSでもコラボを展開。キャンペーン対象投稿に参加いただいた方の中から抽選で、SenseRobot本体や関連グッズをプレゼントします。
■ SNSキャンペーンで当たるもの
- AI囲碁ロボット SenseRobot
- SenseRobot 関連グッズ
■ 参加方法
SenseRobot公式SNSアカウントの案内に従ってご参加ください。
https://x.com/SRobot90498
※参加条件・応募期間・当選連絡方法・賞品詳細は、SenseRobot公式SNSの告知をご確認ください。
※本キャンペーンは各SNSプラットフォームが支援・承認・運営するものではありません。
“囲碁の楽しさ”に出会う入口を、もっと広く
囲碁は、年齢や経験を問わず「考える楽しさ」「上達する喜び」「対局の奥深さ」を味わえるゲームです。一方で、「最初の一歩が難しい」「何を学べばいいかわからない」と感じる方も少なくありません。
今回のコラボでは、
限定アイテムで楽しみが増える
ミッション達成でやる気が続く
レンタル割引でリアル体験につながる
SNSで参加の輪が広がる
という導線をつくり、囲碁が日常に自然と入り込むきっかけを提供します。
---詳細情報---
■アプリダウンロード
App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id6745320764
Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.unbalance.android.igosiru
■公式サイト
https://igosil.com/
■公式X
https://x.com/igosil15
■コラボ開催期間
2026年3月16日（月）～ 4月16日（木）
■アプリ情報
タイトル： 囲碁シル
ジャンル： ゲーム/ボードゲーム
配信ストア：App Store / Google Play
対応言語：日本語・英語
価格：基本無料（アイテム課金制）
権利表記：(C)日本棋院 (C)UNBALANCE Corporation (C)Remi Coulom SAS
監修棋士：大橋拓文七段、吉原由香里六段、木部夏生三段
■SenseRobot 情報
AI囲碁ロボット「SenseRobot」は18級から九段までの23段階のレベルに対応。
9路、13路、19路盤の切り替えや、囲碁の他、五目並べや五子取りもお楽しみいただけるので自分に合ったレベルで対局することができます。
※七段以上の設定にはネットワーク接続が必要です。
公式サイト：https://www.senserobot-jp.com/
■公益財団法人日本棋院
日本棋院は我が国の国技であり伝統文化である棋道の継承発展及び内外への普及振興を図るとともに、棋士の健全な育成を行い、囲碁を通して文化の向上に資することを目的としています。
名称：公益財団法人日本棋院
所在地：東京都千代田区
代表者：理事長 武宮 陽光
設立：1924年7月
URL：https://www.nihonkiin.or.jp/
■株式会社UNBALANCEについて
「たのしさめぐる」をスローガンに、世の中のアンバランスを解消し、たのしい体験を創出し続け社会に貢献することを目指しています。囲碁・将棋・チェス・花札等のIntelligence Boardで培ったAIテクノロジーとゲーミフィケーションを強みに、教育やソーシャルゲームなど新しい分野に参入してまいります。
名称：株式会社UNBALANCE
所在地：東京都千代田区
代表者：代表取締役社長 宮崎 正
設立：1998年3月
URL： https://www.unbalance.co.jp/
