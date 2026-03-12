【クラファン限定】日本一のバーテンダーが監修する至高の空間を独占。3/1オープン『BAR 大宮ウイスキーサロン』を3時間まるごと貸切れる特別権利を公開！

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイル（本社：東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）は、2026年3月1日（日）に埼玉県さいたま市大宮区にグランドオープンするフランチャイズ2号店「BAR 大宮ウイスキーサロン」において、クラウドファンディング限定の目玉リターンとして【オープン記念！貸切り！】3時間完全貸切プラン」の提供開始をお知らせいたします。

本プランは、カクテルコンペティション日本王者であり、ウイスキーの最難関資格「マスター・オブ・ウイスキー」を保持する静谷和典が全面監修したオーセンティックなバー空間を、3時間まるごと独占できる特別な権利です。賑やかな歓楽街を抜けた落ち着いたエリアに誕生する“大人の隠れ家”を、企業様のプロジェクト打ち上げや、大切な仲間との交流会など、ワンランク上の社交場としてご利用いただけます。

最大20名様まで対応し、バーテンダーが一杯ずつ丁寧に作り上げる20種類のウイスキーやカクテルの飲み放題も提供。オープン直後の話題の店舗をプライベートに楽しめる、今プロジェクトで最も贅沢な体験型リターンとなっています。

応援はこちらから :https://camp-fire.jp/projects/906639/view

リターン概要

プラン名： 【オープン記念！貸切り！】落ち着いたバー空間を3時間まるごと貸切り！

内容： 会場完全貸切（3時間／ラストオーダー30分前）

20種類の飲み放題メニュー（厳選ウイスキー、本格カクテル、ソフトドリンク）

バーテンダーによる対面サービス

定員： 最大20名様まで

有効期限： 2026年3月1日（オープン日）～2026年6月30日まで

特記事項： フードのお持ち込みが可能。企業懇親会や交流会に最適です。

支援方法： クラウドファンディングページよりご支援（購入）後、事前予約制にて承ります。

実施の背景

詳細はこちらから :https://camp-fire.jp/projects/906639/view

「BAR 大宮 ウイスキーサロン」オーナーの木原氏が、埼玉県 大宮 で起業して21年。事業を支えてくださった地域の皆様へ、長年の悲願であった「形ある恩返し」として、感謝の想いを込めた新たな挑戦として本プロジェクトはスタート致しました。

BAR 大宮 ウイスキーサロンは、賑やかな歓楽街を抜けた先、大きなマンションに囲まれた落ち着いたエリアに誕生します。

日常の延長線上にありながら、一歩足を踏み入れると自然と気持ちが切り替わる――

そんな「静かにお酒と向き合える場所」を目指してします。

BAR OMIYA Whisky Salon 【BAR 大宮 ウイスキーサロン】

通いやすい路面店グランドオープン当日の営業風景

所在地： 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２丁目８５ AXIS-COA 1階

電話番号： 080-3368-0377

営業時間：17:00～24:00

BAR 大宮 ウイスキーサロン 概略図Google mapはこちら :https://share.google/RzMnDV8NAN3cip4Ty

今後の予定

2026年2月24日(火) クラウドファンディング募集開始

2026年2月27日(金) BAR 大宮 ウイスキーサロン プレオープン

2026年3月1日(日) BAR 大宮 ウイスキーサロン グランドオープン

2026年3月31日(火) クラウドファンディング募集終了

実行者 静谷 和典（株式会社ロイヤルマイル 代表取締役）

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典

■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「東京バーボンクラブ」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。

■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営の「東京バーボンクラブ」に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。

■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は270万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。