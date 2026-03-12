40℃を超える猛暑から商品を守る｜群馬県伊勢崎市に600坪の定温倉庫

写真拡大 (全2枚)

株式会社長岡運送

2025年9月に完成した曲沢倉庫

近年、日本の夏は年々厳しさを増しており、物流業界では夏場の保管環境による商品品質への影響が課題となっています。


一般的な倉庫では、夏場には倉庫内温度が40℃近くまで上昇する場合もあり、食品、化粧品、サプリメントなどの健康食品、電子部品など、温度変化の影響を受けやすい商品の保管には注意が必要です。


曲沢倉庫の定温倉庫では、倉庫内温度を25℃以上に上昇させない温度管理が可能で、夏場でも商品の品質を守る保管環境を提供します。



コンテナ輸送から配送までワンストップ対応


長岡運送では、倉庫保管だけでなく、物流の複数工程をまとめて対応することが可能です。


対応サービス

海上コンテナ輸送


コンテナデバンニング（荷降ろし）


コンテナバンニング（荷積み）


冷蔵・冷凍保管


定温・常温倉庫保管


流通加工


関東エリア配送（冷凍・冷蔵配送も対応）



輸入貨物を東京港から引き取り、伊勢崎の倉庫で荷降ろし・保管を行い、そのまま配送まで対応することができます。




流通加工にも対応


商品の付加価値を高める流通加工業務にも対応しています。



お菓子の袋詰め


インスタント食品の袋詰め


サンプル商品の発送


また、パレット保管にも対応しており、効率的な物流オペレーションを支援します。


新規利用企業様を募集

現在、曲沢倉庫の定温倉庫では約600坪の保管スペースに対して、新規利用企業様を募集しております。


食品、健康食品、化粧品、電子部品など、温度管理が必要な商品の物流拠点としてご活用いただけます。


物流でお困りの企業様はお気軽にお問い合わせください。



問い合わせ先


株式会社長岡運送


群馬県伊勢崎市北千木町1600-8


担当：尾澤・金子


press@nagaokaunsou.jp


https://nagaokaunsou.jp