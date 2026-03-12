AI時代の就活に“人の目”という選択肢を。手作業添削の「赤ペンES」、公式サービスサイトを公開

株式会社シーマインドキャリア

株式会社シーマインドキャリア（所在地：東京都新宿区、代表取締役：近藤 光）は、

累計登録者数15,000人を超える就活生向けES添削サービス「赤ペンES」において、サービス内容や

実績、利用方法などを紹介する公式サービスサイトを新たに公開しました。

公式サービスサイトURL：https://akapen-es.com/(https://akapen-es.com/)

サービスサイト公開の背景

生成AIの普及により、エントリーシート（ES）作成の効率は飛躍的に向上しました。

一方で、「面接で深掘りされると答えられない」「自分の言葉として話せない」といった“AI就活の落とし穴”に直面する学生も増えています。

AIを使えば、それらしい文章を短時間で生成することは可能です。しかし、採用の現場で評価されるのは、整った文章そのものではなく、本人の経験や想いが自然に伝わる“体温の乗った言葉”です。

こうした背景のもと、就活生向けES添削サービス「赤ペンES」は、人の目による添削を通じて、ESの質向上だけでなく、面接で自信を持って語れる言葉づくりを支援してきました。

AI時代だからこそ、生成された文章をただ話せるかではなく、自分の思いや経験を“自分の言葉”で語れるかどうかが差になると考え、思考の深掘りと言語化にこだわっています。

今回のサービスサイト公開は、こうした取り組みや添削の価値を、より多くの就活生に分かりやすく届けることを目的としています。

なぜ、今「人」による添削なのか

AI就活の「落とし穴」

生成AIの利用率は約8割に達し、多くの就活生がES作成にAIを活用しています。

一方で、AIを利用した学生の中には、

「内容が一般的すぎて自分の良さが伝わらない」

「他の学生と似たような文章になってしまう」

「AIで整えた回答が本音とズレている気がする」

といった不安の声も聞かれます。

実際に、就活生の約43％が、面接で「AIが書いた部分」を深掘りされた際、うまく説明できず詰まった経験があると回答しています。（※1【SHE株式会社 調べ】）

さらに、調査によればAI活用によって以下のような「逆転現象」が起きています。（※2ネオキャリア（キャリアトラス）調べ）

書類選考通過率： AI活用層が非活用層を7.7ポイント上回る

第一志望群の内定獲得率： AI活用層が非活用層より15.8ポイント低い

つまり、AIを活用すればES通過率は上がるものの、第一志望群で内定を獲得できるかどうかは別問題です。

AIはあくまで“手段”であり、最終的には学生自身が自分の思いや経験を面接で語れる力が、選考結果に大きく影響することを示しています。

この“書類通過率の上昇”と“内定率の低下”のギャップこそが、AI就活時代における大きな課題です。

だからこそ、ESを「通すための文章」で終わらせず、面接で語れる状態まで言葉を磨くプロセスが重要になります。

赤ペンESは、AIとの共存を認めつつ、ES通過後の選考突破を見据えて、

添削を繰り返しながら「プロの目」で利用者の魅力と能力を最大化します。

赤ペンESの強み

AIを超え、内定を引き寄せる「赤ペン」の力

1.「AI感」を脱却し、体温のある言葉へ

AI特有の無機質さを排除し、本人の良さを具体的に「褒めながら」言語化。人事が「会ってみたい」と感じる人間味を文章に吹き込みます。

2. 面接までを見据えた添削設計

単なる文章修正ではなく、面接官が質問したくなる“伏線”を意識して添削。選考突破の先にある面接までを人事目線で設計します。

3.伝える力が身につくフィードバック

「なぜこの修正が必要なのか」という理由まで丁寧に伝えることで、添削を重ねるほど自分の言葉で語る力が身につきます。

サービスサイトの主な内容

今回公開したサービスサイトでは、以下の情報を掲載しています。

- 赤ペンESのサービス概要・想い- 添削の流れ・利用方法- 利用満足度データ・実績紹介- よくある質問（FAQ）

特にFAQページでは、「なぜ無料なのか」「誰が添削するのか」「返信にかかる期間」など、就活生が不安に感じやすい点を丁寧に解説しています。

利用満足度データが示す「赤ペンES」の価値

赤ペンESは、これまで累計15,000人以上の就活生に利用されてきました。

その実績をもとに、サービスサイト内では利用者アンケートに基づく満足度データも公開しています。

・添削満足度：4.6 / 5.0

・改善実感度：4.4 / 5.0

・添削内容の分かりやすさ：4.4 / 5.0

また、「赤ペンESを利用して良かった点」として、以下の声が寄せられています。

・人が添削してくれる安心感：21.2％

・具体的・丁寧な指摘：17.9％

・対応が早い：17.3％

・良い点を褒めてくれる：10.1％

・丁寧でわかりやすい：10.1％

・その他：23.5％

AIによる自動生成が一般化する中で、「人が見てくれること」「理由まで伝えてくれること」に価値を感じる就活生が多いことが分かります。

（自社調べ）

赤ペンESについて

赤ペンESは、就活生向けの完全無料ES添削サービスです。

独自の基準を満たした社会人経験豊富なキャリアアドバイザーが、志望動機・ガクチカ・自己PRを中心に一つひとつ丁寧に添削します。

・何度でも無料

・累計登録者数15,000人以上

・最短即日の返却スピード

AIが当たり前になった今だからこそ、「自分の言葉で語れる就活」を支援しています。

利用方法

赤ペンESは、公式サイトから簡単に利用できます。

１. 赤ペンES公式サイトからエントリー

２. 本人確認電話後、LINE追加

３. 最短即日～3営業日以内に、赤ペン入りのESが返ってくる

※時期に応じてお返しまでお時間をいただく場合があります

会社概要

運営会社：株式会社シーマインドキャリア

URL：https://cmindcareer.co.jp/

提供サービス

・赤ペンES(https://akapen-es.com/)：キャリアアドバイザーや元人事による、有人エントリーシート添削サービス

・カリクル(https://caricuru.jp/)：就活生向けリクルートスーツ無料レンタルサービス

・マイキャリ(https://my.cmindcareer.co.jp/)：自己分析に特化したキャリア支援サービス

・就活マガジン(https://shukatsu-magazine.com/)：就職活動に役立つ情報やノウハウを発信するメディア

・ESメーカー(https://es-maker.com/)：エントリーシートを効率的に作成できるES作成支援ツール

対象者：大学生を中心とした就職活動中の方

特徴：完全無料／LINE上で完結／アドバイザーによるマンツーマン対応／最短即日返信／選考通過を見据えた実践的アドバイス

調査データ出典

- ※1 SHE株式会社 「AIが書き、AIが審査する時代。「誰が就活しているのか分からない」現象が浮き彫りに」／(2026年1月発表）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000355.000027564.html- ※2 株式会社ネオキャリア 「就職活動におけるAI活用学生とAI非活用学生に関する比較調査」(2026年1月発表） https://www.fnn.jp/articles/-/993191(https://www.fnn.jp/articles/-/993191)