AI時代の就活に“人の目”という選択肢を。手作業添削の「赤ペンES」、公式サービスサイトを公開
株式会社シーマインドキャリア（所在地：東京都新宿区、代表取締役：近藤 光）は、
累計登録者数15,000人を超える就活生向けES添削サービス「赤ペンES」において、サービス内容や
実績、利用方法などを紹介する公式サービスサイトを新たに公開しました。
公式サービスサイトURL：https://akapen-es.com/(https://akapen-es.com/)
サービスサイト公開の背景
生成AIの普及により、エントリーシート（ES）作成の効率は飛躍的に向上しました。
一方で、「面接で深掘りされると答えられない」「自分の言葉として話せない」といった“AI就活の落とし穴”に直面する学生も増えています。
AIを使えば、それらしい文章を短時間で生成することは可能です。しかし、採用の現場で評価されるのは、整った文章そのものではなく、本人の経験や想いが自然に伝わる“体温の乗った言葉”です。
こうした背景のもと、就活生向けES添削サービス「赤ペンES」は、人の目による添削を通じて、ESの質向上だけでなく、面接で自信を持って語れる言葉づくりを支援してきました。
AI時代だからこそ、生成された文章をただ話せるかではなく、自分の思いや経験を“自分の言葉”で語れるかどうかが差になると考え、思考の深掘りと言語化にこだわっています。
今回のサービスサイト公開は、こうした取り組みや添削の価値を、より多くの就活生に分かりやすく届けることを目的としています。
なぜ、今「人」による添削なのかAI就活の「落とし穴」
生成AIの利用率は約8割に達し、多くの就活生がES作成にAIを活用しています。
一方で、AIを利用した学生の中には、
「内容が一般的すぎて自分の良さが伝わらない」
「他の学生と似たような文章になってしまう」
「AIで整えた回答が本音とズレている気がする」
といった不安の声も聞かれます。
実際に、就活生の約43％が、面接で「AIが書いた部分」を深掘りされた際、うまく説明できず詰まった経験があると回答しています。（※1【SHE株式会社 調べ】）
さらに、調査によればAI活用によって以下のような「逆転現象」が起きています。（※2ネオキャリア（キャリアトラス）調べ）
書類選考通過率： AI活用層が非活用層を7.7ポイント上回る
第一志望群の内定獲得率： AI活用層が非活用層より15.8ポイント低い
つまり、AIを活用すればES通過率は上がるものの、第一志望群で内定を獲得できるかどうかは別問題です。
AIはあくまで“手段”であり、最終的には学生自身が自分の思いや経験を面接で語れる力が、選考結果に大きく影響することを示しています。
この“書類通過率の上昇”と“内定率の低下”のギャップこそが、AI就活時代における大きな課題です。
だからこそ、ESを「通すための文章」で終わらせず、面接で語れる状態まで言葉を磨くプロセスが重要になります。
赤ペンESは、AIとの共存を認めつつ、ES通過後の選考突破を見据えて、
添削を繰り返しながら「プロの目」で利用者の魅力と能力を最大化します。
赤ペンESの強みAIを超え、内定を引き寄せる「赤ペン」の力
1.「AI感」を脱却し、体温のある言葉へ
AI特有の無機質さを排除し、本人の良さを具体的に「褒めながら」言語化。人事が「会ってみたい」と感じる人間味を文章に吹き込みます。
2. 面接までを見据えた添削設計
単なる文章修正ではなく、面接官が質問したくなる“伏線”を意識して添削。選考突破の先にある面接までを人事目線で設計します。
3.伝える力が身につくフィードバック
「なぜこの修正が必要なのか」という理由まで丁寧に伝えることで、添削を重ねるほど自分の言葉で語る力が身につきます。
サービスサイトの主な内容
今回公開したサービスサイトでは、以下の情報を掲載しています。
- 赤ペンESのサービス概要・想い
- 添削の流れ・利用方法
- 利用満足度データ・実績紹介
- よくある質問（FAQ）
特にFAQページでは、「なぜ無料なのか」「誰が添削するのか」「返信にかかる期間」など、就活生が不安に感じやすい点を丁寧に解説しています。
利用満足度データが示す「赤ペンES」の価値
赤ペンESは、これまで累計15,000人以上の就活生に利用されてきました。
その実績をもとに、サービスサイト内では利用者アンケートに基づく満足度データも公開しています。
・添削満足度：4.6 / 5.0
・改善実感度：4.4 / 5.0
・添削内容の分かりやすさ：4.4 / 5.0
また、「赤ペンESを利用して良かった点」として、以下の声が寄せられています。
・人が添削してくれる安心感：21.2％
・具体的・丁寧な指摘：17.9％
・対応が早い：17.3％
・良い点を褒めてくれる：10.1％
・丁寧でわかりやすい：10.1％
・その他：23.5％
AIによる自動生成が一般化する中で、「人が見てくれること」「理由まで伝えてくれること」に価値を感じる就活生が多いことが分かります。
（自社調べ）
赤ペンESについて
赤ペンESは、就活生向けの完全無料ES添削サービスです。
独自の基準を満たした社会人経験豊富なキャリアアドバイザーが、志望動機・ガクチカ・自己PRを中心に一つひとつ丁寧に添削します。
・何度でも無料
・累計登録者数15,000人以上
・最短即日の返却スピード
AIが当たり前になった今だからこそ、「自分の言葉で語れる就活」を支援しています。
利用方法
赤ペンESは、公式サイトから簡単に利用できます。
１. 赤ペンES公式サイトからエントリー
２. 本人確認電話後、LINE追加
３. 最短即日～3営業日以内に、赤ペン入りのESが返ってくる
※時期に応じてお返しまでお時間をいただく場合があります
会社概要
運営会社：株式会社シーマインドキャリア
URL：https://cmindcareer.co.jp/
提供サービス
・赤ペンES(https://akapen-es.com/)：キャリアアドバイザーや元人事による、有人エントリーシート添削サービス
・カリクル(https://caricuru.jp/)：就活生向けリクルートスーツ無料レンタルサービス
・マイキャリ(https://my.cmindcareer.co.jp/)：自己分析に特化したキャリア支援サービス
・就活マガジン(https://shukatsu-magazine.com/)：就職活動に役立つ情報やノウハウを発信するメディア
・ESメーカー(https://es-maker.com/)：エントリーシートを効率的に作成できるES作成支援ツール
対象者：大学生を中心とした就職活動中の方
特徴：完全無料／LINE上で完結／アドバイザーによるマンツーマン対応／最短即日返信／選考通過を見据えた実践的アドバイス
調査データ出典- ※1 SHE株式会社 「AIが書き、AIが審査する時代。「誰が就活しているのか分からない」現象が浮き彫りに」／(2026年1月発表）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000355.000027564.html
- ※2 株式会社ネオキャリア 「就職活動におけるAI活用学生とAI非活用学生に関する比較調査」(2026年1月発表） https://www.fnn.jp/articles/-/993191(https://www.fnn.jp/articles/-/993191)