出会いがないと感じる社会人男性は93.00％｜恋人の有無別にみた出会いの現状調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック


株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、恋人がいない成人男性100人と現在恋人がいる成人男性100人を対象に、「出会い」に関するアンケート調査を実施しました。


※1：2024年6月時点



本調査では


　●　恋人がいない男性が「異性との出会いがない」と感じるか


　●　出会いがないと感じる理由


　●　恋人がいる男性の出会いの場（出会った場所）


について回答結果を集計しています。



本リリースでは、調査結果を回答人数とともに公開します。


1.恋人がいない男性の93.00％が「異性との出会いがない」と回答


恋人がいない成人男性100人に「異性との出会いがないと感じますか？」と尋ねました。



【回答（人数）】


　●　はい：93人（93.00％）


　●　いいえ：7人（7.00％）



恋人がいない男性の大多数が「出会い不足」を自覚しており、出会いの課題は個人差よりも“層として共通”の悩みとして表れています。



2.出会いがない理由は「家⇄職場」と「一人行動」が上位


「出会いがない」と回答した男性93人に「出会いがないと感じる理由」を尋ねました。



【回答（人数）】


　●　家と職場の往復だけで終わっている：39人（41.94％）


　●　一人で過ごす趣味や外出が多い：36人（38.71％）


　●　仕事が忙しくて時間も気力もない：11人（11.83％）


　●　職場に既婚者や同性しかいない：4人（4.30％）


　●　周りが結婚して紹介がなくなった：3人（3.23％）



上位2項目（往復生活＋一人行動）だけで 80.65％ を占めており、出会い不足の中心要因は「時間のなさ」よりも、日常の動線・過ごし方が固定化していることに集約されています。



3.恋人がいる男性の出会いの場は「職場」が最多、次いで「マッチングアプリ」


現在恋人がいる男性100人に「恋人とはどこで出会いましたか？」と尋ねました。



【回答（人数）】


　●　職場・仕事関係：30人（30.00％）


　●　マッチングアプリ：23人（23.00％）


　●　友人の紹介：18人（18.00％）


　●　学生時代からの繋がり：15人（15.00％）


　●　社会人サークル・習い事：7人（7.00％）


　●　合コン・街コン：5人（5.00％）


　●　オンラインゲーム：1人（1.00％）


　●　その他：1人（1.00％）



恋人ができた層でも、最多は「職場」ですが、「マッチングアプリ」が 23.00％ と僅差で続いており、生活圏の自然接点（職場）と、意図的に接点を作る手段（アプリ）の二軸で出会いが成立している構図が確認できます。


調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。


　●　恋人がいない男性の93.00％が「異性との出会いがない」と感じている


　●　出会いがない理由は、「家と職場の往復のみ」「一人で過ごす趣味や外出が多い」が上位


　●　恋人がいる男性の出会いの場は、「職場・仕事関係」が最多


　●　次いで多かった出会いの場は「マッチングアプリ」で、主要な出会い手段として定着している



【調査概要】


調査方法：インターネットアンケート


調査対象：成人男性100人・現在恋人のいる男性100人


アンケート母数：男性200名


実施日：2026年1月8日


調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）


調査会社：株式会社アイベック


関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/meets/working-men-dating/



