出会いがないと感じる社会人男性は93.00％｜恋人の有無別にみた出会いの現状調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、恋人がいない成人男性100人と現在恋人がいる成人男性100人を対象に、「出会い」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では

● 恋人がいない男性が「異性との出会いがない」と感じるか

● 出会いがないと感じる理由

● 恋人がいる男性の出会いの場（出会った場所）

について回答結果を集計しています。

本リリースでは、調査結果を回答人数とともに公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/meets/working-men-dating/

1.恋人がいない男性の93.00％が「異性との出会いがない」と回答

恋人がいない成人男性100人に「異性との出会いがないと感じますか？」と尋ねました。

【回答（人数）】

● はい：93人（93.00％）

● いいえ：7人（7.00％）

恋人がいない男性の大多数が「出会い不足」を自覚しており、出会いの課題は個人差よりも“層として共通”の悩みとして表れています。

2.出会いがない理由は「家⇄職場」と「一人行動」が上位

「出会いがない」と回答した男性93人に「出会いがないと感じる理由」を尋ねました。

【回答（人数）】

● 家と職場の往復だけで終わっている：39人（41.94％）

● 一人で過ごす趣味や外出が多い：36人（38.71％）

● 仕事が忙しくて時間も気力もない：11人（11.83％）

● 職場に既婚者や同性しかいない：4人（4.30％）

● 周りが結婚して紹介がなくなった：3人（3.23％）

上位2項目（往復生活＋一人行動）だけで 80.65％ を占めており、出会い不足の中心要因は「時間のなさ」よりも、日常の動線・過ごし方が固定化していることに集約されています。

3.恋人がいる男性の出会いの場は「職場」が最多、次いで「マッチングアプリ」

現在恋人がいる男性100人に「恋人とはどこで出会いましたか？」と尋ねました。

【回答（人数）】

● 職場・仕事関係：30人（30.00％）

● マッチングアプリ：23人（23.00％）

● 友人の紹介：18人（18.00％）

● 学生時代からの繋がり：15人（15.00％）

● 社会人サークル・習い事：7人（7.00％）

● 合コン・街コン：5人（5.00％）

● オンラインゲーム：1人（1.00％）

● その他：1人（1.00％）

恋人ができた層でも、最多は「職場」ですが、「マッチングアプリ」が 23.00％ と僅差で続いており、生活圏の自然接点（職場）と、意図的に接点を作る手段（アプリ）の二軸で出会いが成立している構図が確認できます。

調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。

● 恋人がいない男性の93.00％が「異性との出会いがない」と感じている

● 出会いがない理由は、「家と職場の往復のみ」「一人で過ごす趣味や外出が多い」が上位

● 恋人がいる男性の出会いの場は、「職場・仕事関係」が最多

● 次いで多かった出会いの場は「マッチングアプリ」で、主要な出会い手段として定着している

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/meets/working-men-dating/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男性100人・現在恋人のいる男性100人

アンケート母数：男性200名

実施日：2026年1月8日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/meets/working-men-dating/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/