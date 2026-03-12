【デジタル給与時代に、あえて現金】25年間続く「初任給の手渡し」──効率化を事業とする会社が“非効率”を選ぶ理由

株式会社ゼロイン

株式会社ゼロイン（本社：東京都千代田区内幸町、代表取締役社長 兼 CEO：大條充能、以下「ゼロイン」）は、新卒採用を開始した2001年から25年にわたり、新入社員へ初任給を現金で手渡しする『初任給授与式』を実施しています。ゼロインは2026年4月入社予定の新入社員7名に対しても、4月下旬に初任給授与式の開催を予定しています。

2025年に実施した際の初任給授与式の様子（集合写真）

■キャッシュレス化・デジタル化が進む中で、あえて“現金で手渡し”を継続

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化に伴い、2023年には「賃金のデジタル払い」が解禁され、給与の支払い方法の選択肢は広がっています。しかし、厚生労働省の調査（2024年）によると、給与の支払い方法では「銀行口座への振込」が92.1%※と大半を占めています。

かつては現金手渡しが一般的でしたが、新札・硬貨の手配や金庫での保管など多くの手間が発生するため、多くの企業が銀行口座への振込に移行しました。

しかしゼロインでは、社会人として初めて受け取る給与「初任給」は人生に一度しかない特別なものであると考えており、「働くことの実感」や「仲間・組織とのつながり」を現金の重みを通じて体感してもらおうと、新入社員への初任給を現金で手渡ししています。

ゼロインは、総務の業務可視化や業務変革・標準化によって企業の業務効率化を推進するサービスを提供しています。一方で、効率だけでは測れない体験価値も非常に重視しています。その象徴的な取り組みの一つが、初任給授与式です。効率化だけでは生まれない体験価値を尊重する姿勢を通じ、ゼロインはビジョンである「すべての“働く”を元気にする」の実現を目指しています。



※出典：厚生労働省委託調査『令和６年度 賃金のデジタル払いに関するニーズ調査 調査報告書』

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001481421.pdf

■25年間で累計約135名の新入社員へ初任給を手渡し

2001年の新卒採用開始以降、初任給の現金手渡しを25年にわたり継続してきました。これまでに累計135名の新入社員への手渡しを行っています。

初任給の主な使い道として、次のような内容が挙げられます。

・家族へのお礼（プレゼント、食事のご馳走など）

・社会人グッズの調達（リュックやスーツなど）

・海外旅行

■昨年の初任給授与式の様子

2025年の初任給授与式では、7名の新入社員が先輩社員に見守られる中、代表取締役社長 兼 CEOの大條充能から初任給を手渡しで受け取りました。

2025年に実施した際の初任給授与式の様子（授与シーン）

新入社員からは、

「初任給は今後の自分への期待だと感じています。これからも気を引き締めてがんばりたいです」

「この1か月で教わったことを吸収し、徐々に自分のものにできていると実感しています。早く一人前になれるよう努力します」

といった前向きな声が寄せられました。

■代表取締役社長 兼 CEO 大條充能のコメント

私は1984年に株式会社リクルートへ入社しました。当時、初任給は現金支給で、封筒に入った初任給を受け取ったときの感動は、約40年が経過した今でも忘れられません。ゼロインで初任給を現金で手渡しする原点には、私自身が感じた感動があり、「働く喜びや感謝を社員にも感じてほしい」という願いが込められています。

初任給の現金手渡しは、管理部門を中心に手間のかかる施策です。そのため、先輩社員が新入社員を歓迎し、成長を願う文化がなければ続けられない取り組みです。その意味で、ゼロインの企業文化を象徴する制度の一つであると考えています。

初任給授与式で新入社員に語りかける代表取締役社長 兼 CEO 大條充能

■報道関係者様向け 撮影・取材可能シーン

・代表取締役社長 兼 CEO 大條充能から2026年新卒入社者へ初任給を現金で手渡すシーン

・新入社員コメント（1か月を振り返って、今後の抱負、初任給の使い道など）

・取締役3名から新入社員へのメッセージ

・役員と新入社員の集合写真

・新入社員が初任給の封筒を開封するシーン

・代表および新入社員への個別インタビュー

※本イベントは防犯および参加者の安全確保の観点から、詳細な日時・場所・タイムスケジュールは公開しておりません。取材をご希望のメディア様は、個別にお問い合わせください。

開催予定時期：2026年4月下旬

■会社概要

社名：株式会社ゼロイン

設立：1998年2月2日

代表：代表取締役社長 兼 CEO 大條充能

本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル20F

資本金：3,690万円

従業員数：197名（2025年4月時点）