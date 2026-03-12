深夜ラジオに夢中になりまして、勉強しなくなったんですよ。落ちこぼれましてね・・・

朝日放送ラジオ株式会社

「数学は暗記」「受験は要領」で知られる精神科医・和田秀樹さんの勉強法。その本質は「正しい方向性で努力する」という合理的な考え方にありました。

従来の「ひたすら問題を解く」という方法から、効率的な学習方法へ。つぎ込んだ時間と努力をムダにしないための勉強法を伝授します。

精神科医でありベストセラー作家、和田秀樹さんをゲストにお迎えします。

灘中学に入学したものの成績が伸びず、挫折を味わった経験から、中高６年間で独自の勉強法を確立し、東大理化三類に現役合格。

和田先生は受験は努力ではなく要領と語ります。

教科書より過去問！

受験の世界にある「基礎からコツコツ」という思い込みにとらわれない、合格への近道のコツたっぷり伺います。

