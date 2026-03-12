10歳の日本人ドライバー古賀瑛輝、NASCAR挑戦へ―　日本人最年少でJr. Late Modelデビュー、マックシステムズが米国挑戦を全面支援

株式会社マックシステムズ

株式会社マックシステムズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鈴木晴之、以下「マックシステムズ」）は、Wilson Motorsports 所属の古賀瑛輝（こが えいき）選手と「51FIFTY Jr. Late Model Series 2026」におけるスポンサー契約を締結したことを発表いたします。

古賀選手は2026年3月14日、米国カリフォルニア州の Madera Speedway にて開催される「51FIFTY Jr. Late Model」に参戦し、NASCAR カテゴリーへの第一歩を踏み出します。10歳での同カテゴリー挑戦は、日本人ドライバーとして最年少となります。

また古賀選手は、現役NASCARレーサーである父 古賀琢麻 の影響を受け、幼少期からモータースポーツに親しんできました。親子2代にわたるNASCAR挑戦は、日本のモータースポーツ界において極めて稀有な事例です。

マックシステムズは、モータースポーツを通じた次世代人材の育成および夢に挑戦する日本人ドライバーの支援を行うことで、将来的に自動車業界を支える次世代エンジニアリング人材の創出を目指しています。

これまでの取り組みと本契約の背景

マックシステムズ代表取締役 鈴木晴之（右）と、古賀瑛輝選手（左）

マックシステムズはこれまで若手育成事業「ヤングドライバー ドリームサポートプロジェクト」を立ち上げ、レーシングチーム「MAC SYSTEMS / BLUTE」として活動してまいりました。

古賀選手には専属ドライバーとして全国のレーシングカート大会に参戦していただいています。

本プロジェクトでは、若者がモータースポーツを通じて自動車の魅力や価値を再認識し、夢を追い求めることができるプラットフォームの提供を目指しています。レーシングカートを活用した実践的な自動車学習を促進することで、次世代エンジニアリング人材の育成にも貢献しています。

また、マックシステムズが得意とするセンシング技術やドライビングシミュレータを活用した高精度なバーチャルトレーニング環境を構築し、効率的なドライバー育成にも取り組んできました。

今回のスポンサー契約は、これまで培ってきた育成モデルを国際レースの舞台で展開する取り組みとして、古賀選手の米国挑戦を全面的に支援するものです。

参戦レース情報・スケジュール

レース車両カラーリング

■ 参戦レース情報

大会名：51FIFTY Jr. Late Model Series 2026

所属チーム：Wilson Motorsports

■ 参戦スケジュール（予定）

本シリーズの参戦レースはすべて米国カリフォルニア州のMadera Speedwayで開催されます。

第1戦 2026年3月14日

第2戦 2026年4月11日

第3戦 2026年9月19日

第4戦 2026年10月10日

※スケジュールは変更となる場合があります。

古賀瑛輝選手のコメント

Wilson Motorsportsとともに、アメリカでNASCARドライバーへの第一歩を踏み出せることをとても嬉しく思います。

この挑戦を支えてくださるスポンサーの皆さまに心から感謝しています。

そしてカートを始めた頃から支えてくださっているTEAM BLUTEの皆さま、本当にありがとうございます。

継続的なサポートのおかげで、このような素晴らしい機会を得ることができました。

私を信じていただいた皆さまに感謝し、全力でチャレンジします！

今後の展望

古賀瑛輝選手のHERO CARD

当社は本スポンサー契約を通じ、古賀選手のレース活動支援のみならず、

・データ解析・シミュレーション技術の提供

・国際舞台で戦うための育成環境整備

を実施いたします。

今後も当社は、日本から世界へ挑戦する若手ドライバーの育成支援を推進し、モータースポーツ文化の発展に貢献してまいります。

NASCARとは

全米に7500万人のファンを持ち、開催される全てのレースは練習走行から全米生中継されるなど、76年の長い歴史の中で驚異的な人気を獲得しているモータースポーツです。

NASCARのTOP3カテゴリーでは、1レースで平均10万人以上の観客が来場しています。全米スポーツで最も観客動員数が多かったイベント上位20位のうち17位を、NASCARが占めています。

NASCARのTOP3カテゴリーは全米を転戦し、全てのレースが地上波とスポーツ専門チャンネルで生中継され、毎レース高視聴率を上げています。視聴者は毎レース平均で500万人を超え、メジャーリーグ(MLB)や全米バスケットボール(NBA)を大きく上回り、アメリカンフットボール(NFL)に次ぐ、全米第2位の人気プロスポーツとしての地位を獲得しています。

株式会社マックシステムズについて

愛知県名古屋市に本社を構える、電子計測器・試験器の技術商社および特注システムメーカーです。自動車関連企業を中心に、30年以上にわたりお客様に最適な計測・試験システムをご提供しています。近年では、特注計測システムで培った技術を活かし、複数の計測機器・試験器メーカーとの協働ビジネスに取り組んでいます。また、ドライビングシミュレーター製品の販売・サポートも手がけています。

ホームページ：https://www.macsystems.co.jp