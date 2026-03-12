富安株式会社、ブリキ製内装パネルを初の社会実装

富安株式会社

富安株式会社（以下、当社）は、2026年3月5日（木）に福岡県直方市にグランドオープンした「もちだんご村 もち吉工場直売所」の内壁の一角に、当社が企画から製作・納入までをワンストップで手がけた「ブリキ製内装パネル」が採用されたことをお知らせいたします。

本件は、当社にとって初となるブリキ製内装パネルの社会実装事例となります。

■ 採用の背景：ブリキの「意匠性」と「施工性」の再評価

日本製鉄株式会社が「DESIGNART TOKYO 2024 ブリキのリデザイン展」において、主に缶等の容器用素材として使用されるブリキの高輝度な意匠性と、薄さを活かした迅速かつ容易な施工性をもつ内装パネルを提案。

この新たな価値が評価され、米菓メーカーである株式会社もち吉の店舗リニューアル（新たな複合型拠点）での採用へと至りました。

■ 本製品の特徴

本施設は、工場直売ならではの価値提供に加え、サステナビリティへの姿勢を空間デザインに反映しています。それに合わせて、以下の特徴を持つ内装パネルを制作しました。

環境配慮型素材の採用： 日本製鉄株式会社のGXスチール「NSCarbolex(R) Neutral」を用いたブリキ素材を採用。 伝統と現代の融合： 富士工業株式会社の特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」と連携。独自の自在成形技術により、砂壁や土壁を想起させる意匠「IZUNA（鋳砂）」を表現。ブリキの錫メッキが持つ温かみにより、日本的な趣と現代的な素材感を両立させました。 手仕事による豊かな空間演出： 細かな凹凸加工を施しつつ、ブリキ本来の光沢や軽さを保持し、クリア塗装で耐久性を向上。店内に設置された全60枚のパネルはすべて手作業で加工されており、一枚ごとに異なる表情が空間に豊かな奥行きを与えています。

■ 富安株式会社の提供価値（ワンストップ対応）

本プロジェクトでは、当社「ブリキ事業総括・新規開発室」が総合窓口となり、素材選定から加工方法の検討、製作、納入（材工一貫）までをシームレスに担いました。今回の実装を通じて、当社の「開発力」「技術調整力」、そして「サプライチェーンネットワーク構築による量産・実装対応力」を実証いたしました。

■ 今後の展望

当社は今後も、ブリキ事業総括・新規開発室を中心としてブリキ素材と加工技術の可能性を追求し、新たな空間価値の創出と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ブリキ製内装パネル設置施工の様子

設置施工後の様子

壁面に採用されたブリキ製内装パネル

【富安株式会社 会社概要】

事業内容：鉄鋼並びに鉄鋼二次製品、非鉄金属、建築土木加工製品、化学品および原料、機械工具類、車両運搬機、日用雑貨の国内および輸出入販売業、建設業（建築工事、鋼構造物工事、内装仕上工事、管工事）

代表者：川合 正明

創業：1919年1月 設立：1948年7月

公式Web： https://www.tomiyasu.co.jp/

〇NSCarbolex Neutralの詳細はこちら(https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/neutral/)

〇もち吉公式ホームページはこちら(https://www.mochikichi.co.jp/)

〇Demold公式ホームページはこちら(https://www.fujioh.com/demold/)

〇富安株式会社へのブリキ製品お問い合わせ先（新規開発室・中根）

takao.nakane@tomiyasu.co.jp