健康経営における“体験型食施策”料理教室を企業向けに提供開始

株式会社Smile meal(株)Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、企業の健康経営支援の一環として、体験型食施策としての「料理教室（クッキングセミナー）」の提供を開始いたしました。

健康経営における食施策では、セミナーなどの講義型プログラムが多く実施されていますが、実際の行動変容につなげるためには「体験型の学び」が重要です。

Smile mealでは、料理を実際に作りながら食習慣改善を学ぶクッキングセミナーを企業向けに提供します。

■ 若手社員・自炊初心者の食生活をサポート

近年、若手社員や一人暮らしの社員を中心に、

・外食やコンビニ中心の食生活

・食事内容をあまり考えずに食べてしまう

・自炊を始めたいが何を作ればよいか分からない

といった食生活の課題が見られます。

健康経営の観点からも、従業員の食習慣改善は重要なテーマです。食事の内容は日々の体調や集中力、疲労回復にも関係しており、働くコンディションにも影響します。

料理教室を通じて、健康的な食事を自分で作る力を身につけることで、日常の食習慣改善につなげることができます。

■ 体験型の料理教室で行動変容を促進

(株)Smile meal - 料理教室の様子 -

本プログラムでは、実際に料理を作りながら、健康的な食事のポイントを管理栄養士が解説します。

講義だけでなく「作る」「食べる」という体験を通じて学ぶことで、日常生活での実践につながりやすいのが特徴です。

企業の福利厚生イベントや健康施策として、従業員同士のコミュニケーション活性化にもつながります。

■ 料理教室テーマ例

企業の課題や対象者に合わせて、さまざまなテーマで料理教室を実施することが可能です。

例えば、

・自炊1年生のためのヘルシーごはん入門編

・自炊初心者でも簡単に作れる、栄養バランスの整った基本メニュー

・家飲みが楽しみになるヘルシー作り置きつまみ

・毎日の晩酌を楽しみながら健康を意識したおつまみレシピ

・疲労回復・太らないカンタン夜遅ごはん

・残業が多く夕食が遅くなりがちな社員向けのヘルシーメニュー

・健康やダイエットを意識した食事づくり

・体調管理や体重管理に役立つ食事の工夫

など、従業員の生活スタイルに合わせた内容で実施できます。

■ 健康経営における体験型食施策

Smile mealでは、企業の健康経営支援として、

・食事・栄養セミナー

・健康測定会

・栄養相談会

・料理教室（クッキングセミナー）

・実食型セミナー

など、食を切り口としたさまざまなプログラムを提供しています。

体験型施策は、従業員の参加率や満足度が高く、健康意識の向上にもつながりやすい取り組みです。

企業の健康施策や福利厚生イベントとして、料理教室の導入をご検討の企業担当者様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までをワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（食を活用した健康経営コンサルティング、健康セミナー、健康機器測定会・栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）