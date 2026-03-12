南海トラフ大地震の津波に備えて、「ドローンレーザー捜索」を社会インフラにする活動にご支援を！

NPO法人光探索協会再帰性反射可変QRコードを人やペットに装着して、レーザー捜索で安心安全な社会

津波などによって海に流された場合、ヘリコプターなどからの目視による捜索しか有効な方法がありません。また、目視ですと夜は捜索が難しく、二次遭難の危険性から夜間の捜索は禁止されています。【NPO法人光探索協会】（大阪市、理事長：前田佳伸）は、東日本幹事企業のAPEX株式会社（東京都、代表：下戸優輔）および西日本幹事企業のSMGコンサルタント株式会社（山口市、代表：岡村文義）と協同して「全国ドローンレーザー捜索隊」を組織しました。「再帰性反射可変QRコード」を人やペットに装着しておけば、グリーンレーザーによって海中数ｍまで自動捜索が可能で、無人のドローンのため二次遭難の心配がないので夜間の捜索も可能です。この画期的な「ドローンレーザー捜索」を南海トラフ大震災の津波などに備えて、社会インフラに高める活動にご支援・ご協力をお願いいたします。

■【再帰性反射可変QRコードによるドローンレーザー捜索】とは

「再帰性反射可変QRコード」は、再帰性反射材と可変QRコードを組み合わせた先進的な防災・安全支援ツールであり、光を活用した“見つけやすさ”の概念を革新するものです。特殊な再帰性反射素材がレーザー光に高感度に応答するため、山岳や海上といった無線通信が困難な環境でも、ドローンによるレーザー捜索で迅速かつ広範囲な捜索が可能となります。尚、再帰性反射材をQRコードにしているのは、個別識別を可能として、捜索時間の短縮を図るためです。

南海トラフの大地震による津波によって、数万人の被害者やペットが流されることが想定されています。海中に流された場合、海中は物理的に電波が透過しないために、現状は目視による捜索しか有効な手立てがありません。一方、我々の提案するグリーンレーザー捜索においては、海中10ｍまで捜索が可能であり、レーザーをジュウタン的に照射することによって自動的に再帰性反射材からの強い反射光を解析することができます。平時から人や可愛いペットにも「レーザー捜索」できる装備を備えることを目指しましょう。目視での捜索に比べて、明確な優位性があります。特に、津波で流されて、寒い夜間に海中に取り残されることを考えますと社会インフラの必要性を感じます。

近年、全国には多くのドローンレーザー計測会社が営業活動を行っています。例えば、森林が生い茂る山岳地帯でもドローンからレーザーを照射して、葉っぱと葉っぱの間を通り抜けた地面からの反射したレーザー光で地形を正確に測量することが可能です。また、海中を透過するグリーンレーザーを用いれば、海中数mまでの海岸線や川底を測量することができます。全国のドローンレーザー計測会社には、1台数千万円するレーザー照射装置とその反射光を解析する高度な人材が豊富に存在します。その全国のドローンレーザー計測会社のネットワークを活用します。

再帰性反射可変QRコードは、平時は迷子札としても活躍

■再帰性反射可変QRコードのアイテム

本協会では、再帰性反射可変QRコードのエンブレムを装着したウェアの普及を行っています。私達は、特に学生の制服や野外活動服に再帰性反射エンブレムを装着することを推奨しています。例えば、キャンプや低い山登りでも遭難する危険性は十分にあります。野外活動する服に再帰性反射エンブレムを装着しておくだけで、レーザー捜索によって人命を救助できる可能性が高まり安心です。再帰性反射可変QRコードエンブレムを制服や部活サークルのウェアにオプションで装着する取り組みを行っています。

可変QRコード部分には写真やメッセージを何度でも自由に更新できる可変性を持ち、災害時のみならず、迷子札や高齢者の見守り、ペットや旅行者の緊急対応用ツール、さらには日常の情報共有アイテムとしても活用可能です。防災性とパーソナライズ性を両立し、街でも山でも活躍する次世代の“スマートお守り”として、多くの可能性を秘めています。本機能を、家族同然の可愛いペットにも普段から装着しませんか？東日本大震災の時も多くのペットが災害に見舞われたとの報道がありました。

「レーザー捜索」を可能にするには、再帰性反射のアイテムを装着していることが最低限必要になります。普段から、家族やペットに何らかの形で再帰性反射アイテムを装着する心構えが必要です。また、「ドローンレーザー捜索」はまだまだ社会の認識が低く、国や地方団体の支援は全く受けておりません。各ドローン計測会社のボランティアとして現状は活動をしております。国民の皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。また、報道機関によって、多くの方に認識されますようにご協力をお願い申し上げます。

■法人情報

NPO法人光探索協会（大阪市、理事長：前田佳伸）は、レーザー光と再帰性反射材を活用した「光探索システム」の研究開発および普及を通じて、海難および山岳遭難や災害時の人命救助支援に取り組む非営利団体です。同協会は、レーザー搭載ドローンを用いた捜索活動の実証実験を行い、再帰性反射材と可変QRコードを組み合わせた製品の開発を進めています。また、宇宙空間での反射実験も行い、将来的にはレーザー搭載人工衛星による広域捜索インフラの構築を目指しています。

PR TIMES の非営利団体サポートプロジェクトに採択いただいたことに感謝申し上げます。

