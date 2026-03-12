法人向け生成AIチャットボット「ナレコムAI Chatbot」が、AnthropicのClaude新モデル「Haiku 4.5、Opus 4.6、Sonnet 4.6」に対応

株式会社ナレッジコミュニケーション

株式会社ナレッジコミュニケーション（本社：千葉県市川市、代表取締役：奥沢 明、以下「ナレッジコミュニケーション」）は、法人向けSaaS型生成AI活用プラットフォーム「ナレコムAI Chatbot」において、Anthropic社の最新生成AIモデル「Claude Haiku 4.5」「Claude Opus 4.6」「Claude Sonnet 4.6」に対応したことをお知らせします。

ナレコムAI Chatbotは、チャット、データ分析、社内文書検索等をワンプラットフォームで提供し、高いセキュリティ基準を備えた法人向け生成AIサービスです。今回のアップデートにより、ユーザーは用途に合わせて、より高速かつ高性能な最新のClaudeモデルを選択可能となり、業務効率化をさらに加速させることができます。

■新たに対応した生成AIモデル

今回のアップデートでは、Anthropic社の最新モデルであるClaude 4.5/4.6シリーズに対応いたしました。各モデルの特性を活かし、用途に合わせて最適なモデルを選択していただけます。

・Claude Haiku 4.5

従来のHaikuモデルから飛躍的な進化を遂げた、高速かつ低コストのモデルです。前世代のSonnet 4と同等のコーディング性能を持ちながら、コストは3分の1、処理速度は2倍以上を実現しています。リアルタイム性が求められるチャットアシスタントやカスタマーサービス、ペアプログラミングなど大量のデータ処理に最適です。「SWE-bench Verified」などのベンチマークでも高いスコアを記録しており、コストを抑えつつ高品質な結果を提供します。

・特徴：Sonnet と同様の性能を高速・低コストで利用可能

・主な適用シーン：リアルタイムチャットアシスタント、カスタマーサービスエージェント、ペアプログラミング、大量のドキュメント処理、マルチエージェント構成でのサブタスク実行

・価格：＄1/＄5 per million input/output tokens

※参考：Claude Haiku 4.5 - Anthropic(https://www.anthropic.com/news/claude-haiku-4-5)

・Claude Opus 4.6

Anthropic社の最上位モデルであり、複雑な推論、コーディング、エージェントタスクにおいて業界最高水準の性能を発揮します。100万トークンのコンテキストウィンドウ（β版）に対応しており、膨大な資料やコードベースを一度に処理可能です。「Terminal-Bench 2.0」や「Humanity's Last Exam」といった難易度の高いベンチマークで最高スコアを記録しており、研究開発や高度な分析業務に最適です。

・特徴：最高峰の知能と長時間タスクの遂行能力

・主な適用シーン：複雑なコード生成・リファクタリング、大規模コードベースでの作業、財務分析、リサーチ業務、ドキュメント・スプレッドシート・プレゼンテーション作成、法務・契約書レビュー、マルチエージェントの統括

・価格：＄5/＄25 per million tokens

※参考：Claude Opus 4.6 - Anthropic(https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-6)

・Claude Sonnet 4.6

知能とスピードのバランスに優れた最新の主力モデルです。コーディング、コンピュータ操作（Computer Use）、長文推論の能力が大幅に向上しています。Opus同様に100万トークンのコンテキストウィンドウ（β版）に対応し、「OSWorld」ベンチマークにおいても大幅な進化を示しています。日常的な業務から専門的なタスクまで、幅広いシーンで活用できる汎用性の高さが特徴です。

・特徴：Opusクラスの性能をSonnetの価格で利用可能

・主な適用シーン：コーディング全般、コンピュータ操作自動化、フロントエンドコード生成、財務分析、複雑なスプレッドシート操作、複数ステップのWebフォーム入力、ドキュメント理解、マーケティングコンテンツ生成

・価格：＄3/＄15 per million tokens (Sonnet 4.5と同価格)

※参考：Claude Sonnet 4.6 - Anthropic(https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-4-6)

※引用: Introducing Claude Sonnet 4.6 - a summary and comparison to other recent models

■ナレコムAI Chatbotの料金プラン

ナレコムAI Chatbotは、スモールスタートが可能な料金体系を提供しており、生成AIを試したい部門から本格的な全社展開まで、幅広いニーズに対応可能です。費用は月額1 User 1,000円～から利用できるサービスとなっております。また、教育機関のお客様へは前払いの固定金額でご利用いただける「Educationプラン」をご用意しております。

料金プランの詳細は以下をご参照ください。

https://www.knowledgecommunication.jp/product/narekomu-aiplatform.html

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ナレッジコミュニケーション

Tel: 047-397-8897

Email: contact@knowledgecommunication.jp

株式会社ナレッジコミュニケーションについて

ナレッジコミュニケーションは、「破壊的イノベーションで世界の在り方を変える」というミッションを掲げ、「AI×クラウド事業」「VR・AR事業」「Education事業」の3つの領域で事業を展開しております。AIやDataを最大限に利活用するためのコンサルティング、システム構築・開発、運用サービスの提供を通じて、お客様のAX（AIトランスフォーメーション）を支援しております。

社 名：株式会社ナレッジコミュニケーション

本 社：千葉県市川市相之川4-6-5 フォーリーフ南行徳2F

代表取締役：奥沢 明

設 立：2008年11月13日

事業内容：クラウド＆AIの利活用コンサルティングや導入・開発支援、運用サポート等

URL：https://www.knowledgecommunication.jp/

