テレビ視聴のアテンションデータを取得するREVISIO　「タレントアテンション白書2026」を発表

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を計測するREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷 康士、以下REVISIO）は、テレビCM出演タレントの視聴傾向について、研究結果をまとめた資料「タレントアテンション白書2026」を発表いたします。

本資料は、REVISIOが独自に取得した「テレビの前にいる人が画面を注視したか」がわかるアテンションデータを基に、タレント出演CMを分析したレポートです 。

タレントを起用したCMは、未起用のものに比べアテンションが上昇する傾向にあり、タレントの特性を活かした「間」や「シズル感」の演出などが注視の維持に寄与することが明らかになりました 。

最新のタレントアテンションランキングや、注視を「惹きつけ、離さない」ための具体的なCM成功事例も掲載。タレント起用の費用対効果を最大化し、認知・購入意向に繋がるCMクリエイティブを制作するためにお役立ていただける内容です。

■資料ダウンロードについて

本リリースで取り上げた内容以外にも数多くのデータを掲載しております。下記ページからダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

無料版はこちら :https://revisio.co.jp/download/O7jswtli



詳細な属性別データなどを掲載した有料版レポートをご希望の方はお問い合わせページよりご連絡をいただけますと幸いです。

有料版のお問い合わせはこちら :https://revisio.co.jp/contact

■掲載内容のご紹介

1.約14万本のCMを分析してわかった、タレント出演CMとアテンションの関係

REVISOでは、約14万本のCMのアテンションデータを蓄積し分析しています。タレントの起用とCMのアテンションには相関があるのか？アテンションの高いCMの共通点は？など、さまざまな視点で深堀しご紹介しています。

タレントを起用したCMとアテンションの関係2.視聴者をくぎづけにしたタレントは誰？タレントアテンションランキング2025

CMクリエイティブを評価するREVISIOの独自指標【Cスコア（※）】を用いて、『誰が人気か』ではなく『誰が視聴者を画面にくぎづけにしたか』という視聴者のリアルな反応を基にタレントパワーを可視化。注視されるCMに多く関わっているタレント＝アテンションの高いタレントと定義して、ランキング形式でご紹介しています。タレントキャスティングの際の参考にしていただけます。

※Cスコアとは：放送枠の平均的なCMの視られ方に対して、どのくらいよく視られたかを評価する相対指標です。【CMが獲得した注視率 ÷ 放送枠の平均注視率】で算出しています。

タレントアテンションランキング2025

引用・転載時のクレジット表記のお願い

本研究の引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

＜例＞「REVISIO『タレントアテンション白書2026』によると・・・」

＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社

広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com

Tel(担当直通) 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

https://revisio.co.jp/

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自のアテンション（注視）データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリアの2,000世帯・関西エリア600世帯を調査対象とし、地上波の全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。